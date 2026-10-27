Una nuova realtà dedicata al lavoro a Ladispoli: nasce “Manna Personnel Oy”*

Comunicato stampa

In via Rimini n. 5 un punto di riferimento per aziende e lavoratori. Appuntamento alle ore 17:00 per inaugurare un progetto che punta a favorire l’occupazione e rispondere alle esigenze del territorio._

Nuove opportunità per il mondo del lavoro arrivano a Ladispoli.

Mercoledì 4 novembre, a partire dalle ore 17:00, si terrà l’inaugurazione della nuova filiale di Manna Personnel Oy, agenzia per il lavoro con sede in via Rimini 5, pronta a diventare un punto di riferimento per le aziende e per tutte le persone alla ricerca di un’occupazione.

L’apertura della nuova sede rappresenta un passo importante per rafforzare il legame con il territorio e offrire un servizio concreto a chi cerca personale qualificato e a chi desidera costruire il proprio percorso professionale.

Manna Personnel Oy nasce con l’obiettivo di creare un collegamento efficace tra domanda e offerta di lavoro, mettendo in contatto le esigenze delle imprese con le competenze e le aspirazioni dei candidati. Da una parte, le aziende potranno affidarsi a un interlocutore specializzato per la ricerca, la selezione e la somministrazione di personale, con soluzioni pensate per rispondere alle diverse necessità organizzative.

Dall’altra, le persone potranno rivolgersi direttamente alla filiale per conoscere le opportunità disponibili, presentare la propria candidatura e ricevere supporto nella ricerca di un impiego. Un servizio pensato per le imprese e per le persone.

In un mercato del lavoro in continua evoluzione, trovare le figure professionali giuste può rappresentare una sfida per molte aziende. Allo stesso tempo, individuare un’opportunità lavorativa in linea con le proprie capacità e aspettative non è sempre semplice.

È proprio in questo contesto che si inserisce l’attività di Manna Personnel Oy, con un approccio orientato all’ascolto, alla ricerca mirata e al supporto costante. L’obiettivo è offrire alle imprese un servizio affidabile nella gestione delle esigenze di personale e accompagnare i candidati verso nuove possibilità professionali.

La nuova filiale di Ladispoli vuole essere uno spazio accessibile e vicino alla comunità, dove poter ricevere informazioni, confrontarsi con professionisti del settore e conoscere le opportunità lavorative presenti sul territorio e nelle aree limitrofe.

L’apertura della sede in via Rimini 5, fortemente voluta dalla giovane Nicole Di Mario, si inserisce nella volontà di portare servizi dedicati al lavoro sempre più vicini alle persone e alle realtà imprenditoriali locali. Investire sul territorio significa, infatti, contribuire alla crescita del tessuto economico, sostenere le imprese nelle loro necessità e favorire l’incontro tra competenze e opportunità.

Manna Personnel Oy opera nel settore delle agenzie per il lavoro ed è autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Attraverso la propria attività di ricerca e selezione e di somministrazione di lavoro, si propone di offrire un supporto professionale sia alle aziende sia ai lavoratori.

L’inaugurazione del 4 novembre sarà l’occasione per presentare ufficialmente la nuova filiale, conoscere il team e scoprire da vicino i servizi offerti.

L’appuntamento è quindi fissato per mercoledì 4 novembre, dalle ore 17:00, in via Rimini 5 a Ladispoli.

Un nuovo indirizzo per chi cerca personale, per chi cerca lavoro e per chi crede che creare nuove connessioni professionali sia il primo passo per costruire nuove opportunità.

Manna Personnel Oy – Il lavoro incontra le persone.