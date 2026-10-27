Il deputato Andrea Casu chiede chiarezza sui legami tra il governo e Palantir

Dal profilo Facebook del deputato Andrea Casu

Quali sono i legami tra il Governo e Palantir? È una domanda alla quale non abbiamo ancora ottenuto risposta. Un silenzio che non possiamo accettare: non si può mettere il segreto di Stato sulla sicurezza presente e futura del nostro Paese.

Peter Thiel, il fondatore, ha dichiarato pubblicamente di ritenere la democrazia e la libertà incompatibili. Ha più volte attaccato l’Europa. Sono dichiarazioni gravissime da parte di una persona che ha enorme influenza nel mondo e nell’amministrazione Trump.