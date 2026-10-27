WEEKEND CON LE PRO LOCO – 30, 31 OTTOBRE E 1 NOVEMBRE 2026

MOLISE FESTA DEL VINO MONTECILFONE (CB) 📍 Piazza Marconi, Montecilfone (CB)

📅 Sabato 31 ottobre 2026

🕖 Dalle ore 19:00 L’autunno è nell’aria e non c’è modo migliore per celebrarlo che con buon vino, ottima musica e i sapori della tradizione! Vi aspetta una serata all’insegna del gusto e della convivialità, con una degustazione di vini, pasta e fagioli e altre specialità, accompagnate dalla musica dal vivo degli Aumm Aumm. Un’occasione perfetta per ritrovarsi, assaporare i piatti della tradizione e vivere insieme tutta la magia delle serate autunnali. TRENTINO ALTO ADIGE LA SAGRA DELLA CIUIGA SAN LORENZO DORSINO (TN) 📍 San Lorenzo Dorsino (TN)

📅 Da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre 2026 La Sagra della Ciuìga festeggia la sua 25ª edizione, confermandosi un appuntamento imperdibile per scoprire i sapori e le tradizioni del territorio trentino! Prima sagra del Trentino a ottenere il riconoscimento di Sagra di Qualità, l’evento celebra la ciuìga, il tipico insaccato locale e Presidio Slow Food. Tre giorni di festa tra menù a tema, specialità gastronomiche e un intero paese di montagna vestito a festa. Ad animare la manifestazione saranno 12 associazioni coinvolte e circa 70 artigiani e produttori, pronti a far conoscere le eccellenze del territorio. Un’occasione speciale per vivere l’autenticità della tradizione trentina, tra gusto, cultura e convivialità! A cura della Pro Loco San Lorenzo in Banale. LOMBARDIA NON APRITE VILLA BIANCHI CORTE RIVA, INDUNO OLONA (VA) 📍 Corte Riva, Induno Olona (VA)

📅 Sabato 31 ottobre 2026

🕕 Dalle ore 18:00 La Pro Loco Induno Olona vi invita a una serata speciale in cui, quando scende il buio, tutto può succedere… Preparati a vivere un Halloween tra atmosfere misteriose, buon cibo e divertimento! Ad aspettarvi non mancheranno sfiziosità da gustare in compagnia mentre la musica dal vivo accompagnerà la serata. E quando le ombre si allungano, arriva il momento di mettersi alla prova: spazio a dolcetto o scherzetto e a un giro da brividi all’interno della Corte Riva, per scoprire cosa si nasconde tra le sue mura! Una serata da vivere con gli amici e in famiglia, tra sapori autunnali, musica e qualche spavento… ma solo per chi avrà il coraggio di partecipare! LOMBARDIA SAGRA DEL FASULIN SOSPIRO (CR) 📍Area feste Centro Sportivo “Jumbo”, Sospiro (CR)

📅 29, 30 e 31 ottobre – 1, 12, 13, 14 e 15 novembre 2026

🕖 Dalle ore 19:00

Domenica pranzo dalle ore 12:00 Torna a Sospiro la Sagra del Fasulìn, giunta alla sua 9ª edizione, un appuntamento dedicato ai sapori autentici della tradizione cremonese! Protagonisti della festa saranno i piatti della cucina tradizionale cremonese, da gustare in un’atmosfera conviviale che celebra le specialità gastronomiche e le tradizioni del territorio. Vi aspetta una nuova occasione per ritrovarsi a tavola e assaporare i gusti tipici della cucina locale, tra profumi autunnali e tanta voglia di stare insieme. CALABRIA INVITO A CORTE SANGINETO (CS) 📍 Castello del Principe, Sangineto (CS)

📅 Sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre 2026

🕙 Dalle ore 10:00 alle 19:00 Mattoncini, musica e creatività arrivano al Castello del Principe di Sangineto con “Invito a Corte – LEGO® & Music”, un evento a ingresso libero inserito nel programma di iniziative Borgo Vivo, realizzato con il finanziamento della Regione Calabria. Per due giorni, il suggestivo maniero del XV secolo ospiterà una mostra di sculture LEGO® realizzate dai creativi dell’associazione Brick-Out, provenienti da tutta Italia, e un’area gioco dedicata a grandi e piccini. Sabato 31 ottobre, dalle ore 17:00, spazio alla musica con il DJ set dell’artista Giammarco Fiorillo. Domenica 1° novembre, alle ore 16:00, si terrà la premiazione del contest “Il mio Castello LEGO®”, dedicato alle opere originali realizzate dai partecipanti. Ingresso libero. PUGLIA SAGRA DEI CICCECUOTTE SANT’AGATA DI PUGLIA (FG) 📍 Sant’Agata di Puglia (FG)

📅 Domenica 1° novembre 2026 Torna la Sagra dei Ciccecuòtte, un appuntamento dedicato a un’antica tradizione di Sant’Agata di Puglia, legata alla commemorazione dei defunti e alla riscoperta dei sapori di un tempo. La Pro Loco “Pierino Donofrio”, con il patrocinio e il contributo del Comune, vi invita a conoscere e gustare questa specialità tipica, le cui origini risalgono ai primi anni del Novecento. Il protagonista è il grano duro, lasciato in ammollo e poi bollito, condito con vino cotto, melograno e noci. Per i più golosi, non manca la variante con il cioccolato! Un’occasione per custodire e tramandare le tradizioni locali, riscoprendo i sapori autentici della cultura contadina e condividendo una storia che attraversa le generazioni. FRIULI VENEZIA GIULIA FIERA DEI SANTI RIVIGNANO (UD) 📍 Rivignano (UD), Friuli Venezia Giulia

📅 In occasione della Fiera dei Santi Tradizione, spettacolo e creatività si incontrano alla Grande Fiera dei Santi di Rivignano, un appuntamento ricco di iniziative per tutte le età! Tra gli eventi più attesi torna il Festival mondiale della canzone funebre, affiancato dal Villaggio di Halloween dedicato ai più piccoli e dai mini treni delle Ferrovie dello Stella, per vivere la festa in modo originale e divertente. Spazio anche all’Art and Music Festival, una nuova iniziativa dedicata all’arte, alla musica e alla creatività, che offrirà ai giovani talenti provenienti da tutto il Friuli Venezia Giulia l’opportunità di esprimersi, incontrarsi e condividere le proprie passioni. FRIULI VENEZIA GIULIA FESTA DEL BOSCO MONFALCONE (GO) 📍 Monfalcone (GO), Friuli Venezia Giulia

📅 Sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre 2026 I sapori e i colori dell’autunno sono protagonisti della Festa del Bosco di Monfalcone, un appuntamento dedicato alle specialità stagionali, alla natura e alla scoperta del territorio. Castagne e ribolla accompagneranno un ricco percorso gastronomico, con piatti come gli gnocchi di ricotta e farina di castagne, serviti con vellutata di zucca e porcini saltati, oltre a dolci e tante altre prelibatezze. Non mancheranno le occasioni per immergersi nella natura: domenica, dalle ore 10:00, è in programma una camminata sui sentieri del Carso monfalconese, con tappe alla Rocca, al Centro Visite Pietrarossa e al Museo Multimediale del Carso, fino ad arrivare alle suggestive Risorgive del Timavo. FRIULI VENEZIA GIULIA SENTIERI DELLE PRO LOCO ATTIMIS (UD) 📍 Attimis (UD), Friuli Venezia Giulia

📅 Sabato 31 ottobre 2026

🕑 Ritrovo alle ore 14:00 presso il Campo sportivo di Attimis 🥾Ami le escursioni e vuoi scoprire le bellezze del territorio friulano? Non perdere il nuovo appuntamento con “Sentieri delle Pro Loco”, il ciclo di escursioni promosso dal Consorzio Torre Natisone! In programma una passeggiata ad anello tra lo Zuc di Giai e la suggestiva Chiesetta di Madone d’Aiut, accompagnati da una guida naturalistica, per immergersi nella natura e conoscere il patrimonio paesaggistico locale. Al termine dell’escursione, spazio alla convivialità con un momento di ristoro a cura della Pro Loco di Attimis, tra salumi, risotto alle fragole e un buon bicchiere di vino. 📌 Iscrizioni aperte. EMILIA ROMAGNA SAGRA DEL BARTOLACCIO TREDOZIO (FC) 📍 Campo sportivo, Tredozio (FC)

📅 Domenica 1 e domenica 8 novembre 2026

🕚 Stand gastronomico aperto dalle ore 11:00 A Tredozio torna uno degli appuntamenti più amati della tradizione gastronomica romagnola: la 40ª Sagra del Bartolaccio, organizzata dalla Pro loco Vis in Fide Tredozio! Protagonista della festa è il bartolaccio, specialità tipica del borgo appenninico: una sfoglia a mezzaluna ripiena di patate, pancetta, Parmigiano-Reggiano e pepe, preparata secondo la ricetta della tradizione. Ad accompagnarlo, tante altre prelibatezze autunnali: polenta con ragù, salmì di cinghiale, paciarella, dolci di castagne, caldarroste e vin brulè. Non mancheranno mercato, artigianato, hobbisti e artisti di strada, per vivere due giornate all’insegna dei sapori locali, della convivialità e delle tradizioni del territorio. EMILIA ROMAGNA TARTÓFLA SAVIGNO (BO) 📍 Savigno (BO) – Valsamoggia 📅31 ottobre e 1, 7, 8, 14, 15 novembre 2026 A Savigno di Valsamoggia (BO), tra fine ottobre e metà novembre 2026, si terrà la 43ª edizione di “Tartófla”, il Festival internazionale del Tartufo Bianco, un evento che coincide anche con i 65 anni di attività della Pro loco Savigno, aderente alla rete Unpli. La manifestazione, inserita in “Tartufesta”, animerà il paese con il Mercato nazionale del Tartufo, produttori agricoli, il mercato dell’arte e dell’ingegno e, la domenica, quello del vecchio e dell’antico. L’offerta gastronomica comprenderà il ristorante della Pro loco, il ristorante “Le Nonne” e il ristorante parrocchiale gestito dalle azdore nelle domeniche dell’1, 8 e 15 novembre. A completare il percorso culinario ci saranno punti di street food, una nuova area food truck vicino alla biblioteca, caldarroste e vin brulè. EMILIA ROMAGNA GROTTA TENEBROSA SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) 📍 Grotta monumentale, Santarcangelo di Romagna (RN)

📅 Sabato 31 ottobre 2026

🕒 Dalle ore 15:00 alle 18:00 A Santarcangelo di Romagna torna la “Grotta tenebrosa”, l’appuntamento di Halloween organizzato dalla Pro Loco di Santarcangelo di Romagna, aderente a Unpli, in collaborazione con il gruppo teatrale Il Pozzo dei Desideri. La celebre grotta monumentale si trasformerà in uno scenario da brividi, tra luci, fumo, ragnatele, zucche e spettri. Ad accogliere i visitatori ci sarà un drago meccanico, mentre attori in costume animeranno il percorso nei suggestivi sotterranei. Pensata soprattutto per i bambini, l’iniziativa regalerà un pomeriggio di divertimento e avventura a tutta la famiglia, con una dolce sorpresa finale per chi riuscirà a completare il percorso! 🎟️Ingresso gratuito per i bambini fino a 12 anni, accompagnati da un adulto. LAZIO XXXII FESTA D’AUTUNNO E XXVII ALTA VIA DEL MARRONE A ANTRODOCO (RI) 📍 Antrodoco (RI)

📅Sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre 2026 Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno: la XXXII Festa d’Autunno di Antrodoco, due giornate dedicate ai sapori, alle tradizioni e alla scoperta del territorio! Tra i colori della stagione e il profumo delle castagne, vi aspetta un ricco programma di iniziative per tutte le età, tra musica, urban trekking, stand di prodotti tipici, mercatino dell’antiquariato, DJ set e mercato domenicale. Un’occasione per vivere Antrodoco tra gastronomia, natura e intrattenimento, riscoprendo il piacere di stare insieme e valorizzare le tradizioni locali. Segnate le date e preparatevi a festeggiare l’autunno ad Antrodoco! LAZIO SAGRA DELLE TORTELLE ALL’ONANESE ONANO (VT) 📍 Onano (VT)

📅 Da giovedì 29 ottobre a domenica 1° novembre 2026 Torna la 2ª Sagra delle Tortelle all’Onanese, quattro giorni dedicati ai sapori della tradizione, alla musica e alla convivialità nel cuore della Tuscia! Protagoniste della festa saranno le tortelle all’onanese, affiancate da altre specialità del territorio, come le pappardelle al ragù di Cinta, le celebri lenticchie e i dolci fatti in casa, da accompagnare con un buon bicchiere di vino. Non mancheranno momenti di intrattenimento per tutti i gusti, tra serate danzanti, musica dal vivo, revival anni ’90 e spettacoli di ballo. Ogni giorno, inoltre, sarà proposta una diversa lotteria a premi! Un’occasione perfetta per scoprire le eccellenze gastronomiche di Onano, vivere l’atmosfera autentica del borgo e trascorrere giornate di festa tra gusto, tradizione e divertimento. LAZIO FESTA D’AUTUNNO CANTERANO CANTERANO (RM) 📍 Canterano (RM)

📅 Sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre 2026

🕛 Dalle ore 12:00 I colori, i profumi e i sapori della stagione più suggestiva dell’anno fanno da cornice alla Festa d’Autunno di Canterano! Per due giorni, il borgo si trasformerà in un angolo di magia autunnale, tra foglie dorate, caldarroste fumanti e il calore del vino caldo. Non mancheranno i piatti della tradizione, preparati con passione per celebrare i sapori autentici del territorio e offrire un’esperienza all’insegna della buona cucina e della convivialità. Un’occasione speciale per immergersi nell’atmosfera accogliente del borgo, riscoprire le tradizioni locali e trascorrere momenti piacevoli tra gusto e natura. PIEMONTE VILLETTE IN AUTUNNO VILLETTE (VB) 📍 Villette, Valle Vigezzo (VB)

📅 Da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre 2026 Torna “In Au-Tun-No”, un appuntamento dedicato alle tradizioni, alla cultura e alla valorizzazione del territorio di Villette, nel cuore della Valle Vigezzo. Venerdì 30 ottobre si parte con incontri e laboratori dedicati al dialetto vigezzino, seguiti dalla proiezione del video “All’ustaria dul Camilo”, realizzato dagli alunni della scuola primaria. Sabato 31 ottobre sarà dedicato alle lingue madri, con incontri e approfondimenti sul valore dei dialetti, un appuntamento con la scrittrice Valeria Tron e un viaggio musicale con il Duo Passamontagne. Domenica 1° novembre spazio alla scoperta del paese con un percorso culturale, artistico e danzato attraverso Villette, accompagnati da Le Danzastorie. A seguire, aperipranzo a chilometro zero e la tradizionale Castagnata, con brascariole, runditt e vin brulè. 📌 Per informazioni e dettagli sul programma: provillette.it PIEMONTE ANELLO DELLA COSTA DI FAEDO VILLETTE (VB) 📍 Villette (VB) – Ritrovo al parcheggio di Zornasco 📅 Domenica 01 Novembre 2026 Domenica 1 novembre 2026 si terrà l’escursione “Trekking Anello della Costa di Faedo”, un itinerario autunnale tra natura, storia, tradizioni e sapori locali organizzato in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Villette . Il percorso permetterà di visitare la dorsale fra Vigezzo e Rio Isormino, oltre al paese di Villette e alle sue Meridiane, accompagnati da due danzastorie . Durante la giornata sarà possibile pranzare a Villette con prodotti a km zero (€ 12,00 per chi lo desidera) e proseguire al rientro lungo la Via del Mercato dopo la castagnata pomeridiana . Il ritrovo è fissato per le ore 8:15 al parcheggio di Zornasco (vicino alla Chiesa) con rientro previsto per le ore 16:00 . L’escursione, di difficoltà E e con un dislivello di 620 m, dura l’intera giornata ed ha un costo di € 10,00 (comprensivo di accompagnamento ed assicurazione) . PIEMONTE FESTA D’AUTUNNO CHIOMONTE (TO) 📍 Giardini Levis, Chiomonte (TO)

📅 Domenica 1° novembre 2026

🕝 Dalle ore 14:30 A Chiomonte torna la 5ª Festa d’Autunno, un pomeriggio dedicato ai sapori e alle atmosfere più autentiche della stagione! La Pro Loco di Chiomonte vi aspetta ai Giardini Levis per celebrare l’autunno con alcune delle sue specialità più golose: frittelle di mele, caldarroste e vin brulè, perfetti per riscaldarsi e trascorrere momenti piacevoli in compagnia. Un’occasione per ritrovarsi, gustare le bontà della tradizione e vivere insieme la magia dei colori e dei profumi autunnali. Vi aspettiamo a Chiomonte per festeggiare insieme l’autunno! TESSERA DEL SOCIO PRO LOCO

I soci Pro Loco che sottoscrivono la Tessera, oltre a far parte del Mondo Unpli, composto da oltre 500.000 Soci, possono godere di importanti convenzioni a livello regionale e nazionale. Guarda tutte le convenzioni » PRO LOCO TV Entra a far parte della programmazione di ProLocoTV! Invia subito i video della tua Pro Loco all’indirizzo email prolocotv@unpli.info Ti aspettiamo in TV!