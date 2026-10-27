HomeTerritorio PROGRAMMA CELEBRAZIONI DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2026 27/10/2026 0 64 E-mailXWhatsAppFacebookPinterestLinkedinReddItTumblrTelegramViberStampa Dal profilo Facebook del comune di Canale Monterano Tutti i cittadini sono invitati a partecipare Tagscommemorazione defunti CanaleMonterano Condividere E-mailXWhatsAppFacebookPinterestLinkedinReddItTumblrTelegramViberStampa Articolo precedentePatria e CostituzioneArticolo successivoMONTERANO BIO II – SECONDA GIORNATA Ultimi articoli Eventi Halloween a Manziana: sabato 31 ottobre torna l’appuntamento più spaventoso dell’anno! Territorio MONTERANO BIO II – SECONDA GIORNATA Politica Patria e Costituzione Eventi WEEKEND CON LE PRO LOCO – 30, 31 OTTOBRE E 1 NOVEMBRE 2026 Società Il Centro per l’Impiego torna a Civitavecchia. Da novembre il servizio sarà operativo in città con due sedi, in viale Togliatti e in viale... Carica altri