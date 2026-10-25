Può l’amore durare più di una vita? Certo che sì e quando accade rappresenta una delle più belle vittorie dell’esistenza.

Molte storie nascono sotto il segno di sentimenti sinceri, ma non tutte sono destinate a percorrere insieme l’intero cammino. A volte due persone scoprono, con il passare degli anni, di non riconoscersi più, di non condividere gli stessi sogni o di non provare più quel sentimento che un tempo le aveva unite. In questi casi non servono recriminazioni, rancore o violenza, né delle parole né dei gesti. Serve piuttosto il coraggio della verità e il rispetto reciproco. Separarsi serenamente può essere un atto di onestà verso sé stessi e verso l’altro, lasciando aperta la possibilità di ritrovare, ciascuno per la propria strada, quella pienezza affettiva che tutti meritano di cercare.

Quando invece due persone continuano ad amarsi davvero, a rispettarsi profondamente, a gioire della felicità dell’altro come fosse la propria e a sostenersi nei giorni luminosi come in quelli difficili, allora il tempo non indebolisce il loro legame ma lo rende più forte, più consapevole e più prezioso.

Per questo, quando una coppia arriva a confermare, dopo oltre cinquant’anni la promessa pronunciata il giorno delle nozze, non celebra soltanto un anniversario personale. Offre a tutti noi una testimonianza di fiducia, di costanza e di speranza. La loro felicità diventa una buona notizia per l’intera comunità, perché ricorda che esistono legami capaci di attraversare le stagioni della vita senza smarrire la loro autenticità.

Questa mattina di ottobre, nella chiesa del Santissimo Salvatore a Bracciano, Marisa Allasia e Nicola Tauro hanno celebrato cinquant’anni di matrimonio. Cinquant’anni di vita condivisa, di scelte compiute insieme, di difficoltà affrontate fianco a fianco e di gioie moltiplicate dall’amore reciproco. Ritrovandosi davanti all’altare, hanno rinnovato una promessa mai tradita dal tempo e hanno ricordato a tutti i presenti che la felicità non è un sogno irraggiungibile, ma una realtà che può accompagnare un’intera esistenza quando due persone scelgono, ogni giorno, di continuare a camminare insieme.

Ecco perché oggi la gioia di Marisa e Nicola è anche la gioia di tutti coloro che credono nell’amore: la prova che, qualche volta, il “per sempre” non è soltanto una parola, ma una splendida realtà.

Per Marisa e Nicola le nozze d’oro non rappresentano un punto d’arrivo, ma una tappa preziosa di un cammino iniziato mezzo secolo fa e che continua ancora oggi, illuminato dallo stesso sentimento che li condusse all’altare.

Auguri da parte di tutta la redazione a Marisa e Nicola.

Riccardo Agresti