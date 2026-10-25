“Occhio ai Fantasmi”: Ladispoli riscopre Halloween

Dal profilo Facebook del comune di Ladispoli

È “Occhio ai Fantasmi” l’invito che la Pro Loco e il Comune di Ladispoli rivolgono a tutti gli appassionati di Halloween, grandi e piccoli.

Negli anni ’90 Ladispoli fu tra le prime città italiane a organizzare una manifestazione ispirata alla celebre festa americana. Un appuntamento che negli anni ha saputo coinvolgere intere generazioni e che oggi, grazie alla collaborazione tra la Pro Loco e l’Assessorato al Turismo, torna a vivere.

Halloween affonda le sue radici in antiche tradizioni e riti popolari, tra influenze celtiche, romane e della cultura italiana. È proprio partendo da questo patrimonio di leggende e tradizioni che la Pro Loco, la più antica associazione cittadina, e l’Assessorato al Turismo hanno deciso di riportare in città lo spirito di quella manifestazione che negli anni si era perso.

Il Bosco di Palo, con ingresso gratuito, sarà il cuore dell’iniziativa: un luogo allestito per l’occasione dove grandi e bambini potranno divertirsi, giocare e affrontare, con ironia, le paure legate a mostri, vampiri, zombie e spiriti.

I “mattacchioni” della Pro Loco, in perfetto stile horror, hanno preparato numerose sorprese: dal Laboratorio Magico fino all’incontro con Ciro il Vampiro.

Alle 17.00, in via dei Delfini, alcune importanti scuole di danza daranno vita a un flash mob spettacolare, sulle note di tre celebri brani ispirati al mondo dell’horror.

E non è finita qui. Sarà anche l’occasione per incontrare i “Fantasmi di Ladispoli”, personaggi del passato della nostra città che, attraverso racconti e piccole storie, faranno conoscere ai più curiosi alcune figure che hanno contribuito a rendere Ladispoli quella che è oggi.