Alcune precisazioni della vice sindaca Fiorucci di Anguillara a proposito del comunicato diffuso dalle opposizioni

Dal profilo Facebook di Paola Fiorucci

Buonasera a tutti,

leggo il comunicato diffuso dall’opposizione dopo il Consiglio comunale del 22 ottobre scorso e credo sia necessario fare alcune precisazioni, perché quanto riportato non restituisce fedelmente i fatti accaduti in aula.

La mia risposta alla mozione, definita nel comunicato dell’opposizione “presentata alla spicciola”, ha riguardato concretamente i punti cardine della gestione del mio assessorato: il Centro Anti Violenza Federica Mangiapelo, le scuole, le istituzioni, gli enti e la gestione dei Servizi Sociali del Comune di Anguillara Sabazia. E, in tutto ciò, è importante precisare che non c’entra il Distretto socio-sanitario, trattandosi di servizi gestiti direttamente dall’Ufficio delle Politiche Sociali.

Nel mio intervento ho inoltre espresso una chiara posizione riguardo alla legge attualmente in fase di approvazione in Parlamento.

Non è quindi corretto far passare l’idea che la maggioranza abbia eluso le questioni poste o si sia limitata a un generico richiamo ai Servizi Sociali. Ho dato conto delle attività che l’Amministrazione porta avanti e, soprattutto, dell’impegno concreto che personalmente porto avanti dal 2020, da quando sono stata eletta per la prima volta.

Il mio lavoro è fatto di presenza quotidiana, ascolto e attenzione alle persone. Chi vive Anguillara e conosce la realtà del nostro territorio sa quanto mi sia impegnata e quanto continui a farlo ogni giorno.

Dopo cinque anni da assessore ai Servizi Sociali e vicesindaco, ho scelto di proseguire questo cammino proprio per continuare a stare dalla parte delle persone più fragili, di chi ha bisogno di aiuto e, in particolare, delle donne che attraversano momenti di difficoltà. Un aiuto concreto, quotidiano, spesso silenzioso, senza bisogno di pubblicità, riflettori o platee.

Non sono mai venuta meno al mio ruolo e alla responsabilità che sento nei confronti delle cittadine e dei cittadini di Anguillara Sabazia. E continuerò a farlo con la stessa determinazione.

Ritengo inoltre importante chiarire un aspetto. Il contrasto alla violenza sulle donne non può essere ridotto alla valutazione di una singola frase o di un singolo momento di confronto politico. La sensibilità su questi temi si dimostra ogni giorno attraverso i servizi che vengono garantiti, l’ascolto, la prevenzione, il sostegno alle donne e alle famiglie e la capacità delle istituzioni di essere concretamente presenti quando una persona si trova in una situazione di difficoltà.

Per questo trovo ingeneroso mettere in discussione la sensibilità delle istituzioni o delle persone che le rappresentano sulla base di una ricostruzione parziale di quanto avvenuto in aula.

Il confronto politico può essere anche duro, le posizioni possono essere diverse e il dissenso è assolutamente legittimo. Ma il rispetto delle istituzioni e delle persone che stanno parlando dovrebbe venire prima di tutto.

Durante il Consiglio comunale ho assistito, come tutti i presenti, a momenti di confronto anche acceso. Credo però che, proprio all’interno delle istituzioni, dobbiamo dare per primi l’esempio di come si possa dissentire, discutere e confrontarsi senza mai perdere il rispetto reciproco.

Possiamo avere idee diverse, possiamo contestarci, possiamo discutere anche animatamente. Ma dobbiamo sempre ricordare che il Consiglio comunale è la casa di tutti e che il rispetto non dovrebbe mai venire meno.

Il contrasto alla violenza sulle donne, inoltre, non può diventare una gara a chi comunica meglio o a chi riempie di più una sala. È un impegno quotidiano fatto di ascolto, servizi, prevenzione, dedizione e presenza concreta.

Io continuerò a fare la mia parte, senza clamore, ma cercando di essere costantemente accanto a chi ha più bisogno.

Perché, alla fine, sono i fatti a raccontare il lavoro di una persona.