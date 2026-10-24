NASCE L’HEALTH AND NUTRITION INTERNATIONAL OBSERVATORY – EUROMED (HNIOEUROMED): IL 30 OTTOBRE A BARI LA CERIMONIA INAUGURALE

Comunicato stampa

Roma, 24 Ottobre2026

Si terrà venerdì 30 ottobre 2026 alle ore 17:30, presso Villa Romanazzi Carducci in Via Giuseppe Capruzzi n. 326 a Bari, la Cerimonia Inaugurale dell’Health and Nutrition International Observatory – Euromed (HNIOEUROMED), nuova struttura internazionale dedicata alla tutela della salute, alla promozione della cultura alimentare mediterranea, alla protezione dell’ambiente e allo sviluppo sociale nei Paesi europei e dell’area euromediterranea. L’HNIOEUROMED opera come piattaforma tecnico-scientifica e culturale capace di dialogare con organismi europei e internazionali promuovendo programmi di prevenzione ed educazione alla salute, iniziative di sensibilizzazione rivolte a cittadini, istituzioni e comunità, attività di monitoraggio e controllo della qualità alimentare, progetti di innovazione nel campo della nutrizione, dell’ambiente e della sostenibilità, oltre a percorsi di cooperazione euromediterranea e internazionale, proponendosi come un presidio autorevole per la costruzione di un modello integrato di salute, qualità alimentare e sviluppo sostenibile fondato sulla tradizione mediterranea e sulle più avanzate competenze scientifiche. Il programma della cerimonia prevederà l’introduzione ai lavori a cura di Alfio Colavecchio, Consigliere del Presidente, i saluti istituzionali delle autorità civili e religiose e la relazione del Presidente HNIOEUROMED Dr. Antonio Pepe e della Giornalista Marialuisa Roscino, Direzione Comunicazione Internazionale HNIOEUROMED. Seguiranno le relazioni degli esperti dell’Ufficio di Presidenza con gli interventi della Prof.ssa Danila De Vito sull’importanza della prevenzione, del Dr. Salvatore Loconte sulla Dieta Mediterranea ieri ed oggi, del Dr. Francesco Loperfido sulla sicurezza alimentare nella vita quotidiana, del Prof. Luigi De Ales sull’agricoltura come fonte di buona salute, del Prof. Gustavo Mastrobuoni sull’innovazione tra salute e alimentazione, del Prof. Marco Sponziello su ESG e sostenibilità ambientale, del Prof. Giuseppe Catapano su cultura e formazione per una buona salute e dell’Avv. Maria Lucia Valletta su HNIO come ponte sui corretti stili di vita nel mondo. L’evento si concluderà con l’intervento del Presidente Nazionale per la nomina del Governatore HNIOEUROMED Italia e il conferimento degli incarichi per la Sede Italiana dell’HNIO.