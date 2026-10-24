Sintesi del Consiglio Comunale di Anguillara, Giovedì 22 Ottobre.

Dal profilo Facebook di Simone Minnucci



Sul punto più dibattuto nell’ultimo consiglio comunale vi invito a leggere il comunicato delle forze di opposizione su Unitipercambiareanguillara



Sugli altri punti ecco un sintetico riassunto:



1) abbiamo portato in aula una proposta concreta su ambiente e decoro: la mozione, che porta la mia prima firma, per l’adesione alla convenzione attuativa con la Città metropolitana di Roma Capitale sulla rimozione dei rifiuti abbandonati lungo le strade di competenza metropolitana.

La maggioranza ha chiesto un rinvio per consentire agli uffici gli approfondimenti economico-finanziari e lo abbiamo accordato, perché ci interessa il risultato, non la bandierina.

Aspettiamo che la mozione torni in aula alla prima seduta utile;



2) sul punto relativo ad una mozione del gruppo di Fratelli d’Italia, riguardante la vicenda relativa all’acquedotto di Arsial, visto che è arrivata in aula emendata dalla stessa maggioranza senza che all’opposizione fosse stata data alcuna informazione preventiva si è, di comune accordo, deciso di riportarla in discussione per cercare una risoluzione condivisa;



3) abbiamo poi votato in favore del regolamento della biblioteca comunale, approvato all’unanimità;



4) il Consiglio ha, infine, approvato un debito fuori bilancio derivante da sentenza.



Controllo e proposta sono due facce dello stesso impegno.

Continueremo a esercitarli entrambi, dentro e fuori dall’aula.