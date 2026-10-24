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LECTURA DANTIS, “Il Canto XI del Paradiso

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Venerdì 30 ottobre 2026 ore 19,00

Parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo, chiesa San Francesco

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