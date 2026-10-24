LA II EDIZIONE DI “MONTERANO BIO” APRE CON LE SCUOLE

Dalla pagina Facebook del Comune

Con la graditissima visita della Scuola Primaria al frantoio della Coop Agricola Monterano è partita oggi Monterano Bio, un fine settimana dedicato al mangiare bene e alla valorizzazione dei prodotti tipici locali.

Il progetto, ideato dal Comune di Canale Monterano, ha ottenuto il prezioso contributo di Arsial, l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio.

L’inchiostro del futuro-Sala lettura Sabato e domenica sarà la volta dei corsi di riconoscimento delle erbe spontanee e di gestione dell’ulivo (su prenotazione). E ancora degustazioni di vini, pane, olio, formaggi, miele e norcineria e sabato pomeriggio anche del rinomato croccante di Luciano Massari in Piazza Tubingen, accompagnato dalle musiche di Vittorio Oteri per

Il tutto sarà impreziosito da un momento di confronto pubblico dedicato alla nutrizione: domenica pomeriggio alle ore 16:00, in una tavola rotonda, si parlerà della nutrizione famigliare e di quella sportiva, del miele e delle sue proprietà e poi, grazie alla collaborazione dell’Associazione Spazio Supporto Donna, dell’importanza di un buon stile di vita e della buona alimentazione ai fini della prevenzione oncologica.

A chiudere la manifestazione, domenica alle ore 18:00, saranno le note de “I musicanti in concerto”