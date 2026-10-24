LA II EDIZIONE DI “MONTERANO BIO” APRE CON LE SCUOLE

Dalla pagina Facebook del Comune
Con la graditissima visita della Scuola Primaria al frantoio della Coop Agricola Monterano è partita oggi Monterano Bio, un fine settimana dedicato al mangiare bene e alla valorizzazione dei prodotti tipici locali.
Il progetto, ideato dal Comune di Canale Monterano, ha ottenuto il prezioso contributo di Arsial, l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio.
Sabato e domenica sarà la volta dei corsi di riconoscimento delle erbe spontanee e di gestione dell’ulivo (su prenotazione). E ancora degustazioni di vini, pane, olio, formaggi, miele e norcineria e sabato pomeriggio anche del rinomato croccante di Luciano Massari in Piazza Tubingen, accompagnato dalle musiche di Vittorio Oteri per L’inchiostro del futuro-Sala lettura.
Il tutto sarà impreziosito da un momento di confronto pubblico dedicato alla nutrizione: domenica pomeriggio alle ore 16:00, in una tavola rotonda, si parlerà della nutrizione famigliare e di quella sportiva, del miele e delle sue proprietà e poi, grazie alla collaborazione dell’Associazione Spazio Supporto Donna, dell’importanza di un buon stile di vita e della buona alimentazione ai fini della prevenzione oncologica.
A chiudere la manifestazione, domenica alle ore 18:00, saranno le note de “I musicanti in concerto”