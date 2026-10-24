Dalla pagina Facebook del Comune

Le parole, la poesia e la musica si incontrano in un appuntamento dedicato a uno dei più grandi autori della letteratura per l’infanzia: Gianni Rodari.

Sabato 24 ottobre, la Sala Titina De Filippo ospiterà “Omaggio a Gianni Rodari – Tra poesia e musica”, un progetto ideato e realizzato da, con la partecipazione del coro St. John Singers.

Ad accompagnare il pubblico in questo viaggio tra parole, emozioni e immaginazione sarà la voce recitante di Andrea Stocchino, mentre la presentazione sarà affidata a Elisabetta Alunni.

Un’occasione per riscoprire la bellezza e l’attualità delle storie di Rodari, lasciandosi trasportare dalla magia della musica e della poesia.