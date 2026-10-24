Manziana: “Strada facendo… Camminare nella Manziana di 2000 anni fa”

Dalla pagina Facebook del Comune
Nell’ambito della rassegna #VIVIPARCHIDELAZIO, domenica 25 ottobre vi aspetta “Strada facendo… Camminare nella Manziana di 2000 anni fa”, un’escursione alla scoperta delle antiche opere romane che impreziosiscono la Macchia Grande di Manziana.
Un percorso ad anello di circa 8 km, della durata indicativa di 4 ore, che partirà dall’Ipogeo di Santa Pupa e attraverserà il bosco fino a raggiungere il diverticolo della via Clodia, recentemente ripulito, e lo straordinario Ponte del Diavolo: un ponte romano di circa 90 metri, risalente all’epoca repubblicana.
Un’esperienza per conoscere più da vicino il patrimonio archeologico e naturalistico del nostro territorio, immergendosi nella bellezza della flora e della fauna locali.
Domenica 25 ottobre 2026
Appuntamento alle ore 8:45
Casale della Porcareccia – Via Poggio della Torre, Manziana
Durata: circa 4 ore – 8 km complessivi.
Partecipazione gratuita, con prenotazione obbligatoria.
Per informazioni e prenotazioni:
Federica: 331 7569581
Stefano: 339 5014168
gruppoambientemanziana@gmail.com
Si raccomandano scarpe da trekking con suola scolpita e abbigliamento adatto ai sentieri boschivi.
Un invito a vivere il nostro territorio, riscoprendone le radici e le bellezze, passo dopo passo!