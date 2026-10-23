“IA: Illusione Artificiale”, grande interesse tra i giovani ma la cittadinanza rimanda l’appuntamento con il dibattito reale

Comunicato stampa

Si è svolto giovedì 22 ottobre alla Cittadella della Musica l’atteso focus sul rapporto tra nuove generazioni, social network e intelligenza artificiale. Accolto con entusiasmo dagli studenti e dall’Ufficio Cultura, l’evento riaccende però la riflessione sulla partecipazione attiva in città.

Unanime apprezzamento tecnico e una straordinaria risposta da parte del mondo della scuola, a fronte di una partecipazione cittadina che, nella sessione pomeridiana, avrebbe meritato ben altra cornice di pubblico. È questo il bilancio di “IA: Illusione Artificiale”, l’iniziativa svoltasi giovedì 22 ottobre presso la Sala Ennio Morricone della Cittadella della Musica di Civitavecchia, promossa dall’associazione La Bottega per offrire un’occasione di riflessione concreta sull’impatto delle tecnologie digitali e degli automatismi della comunicazione social.

La sessione mattutina, interamente dedicata agli istituti secondari di secondo grado, ha registrato una platea gremita e un livello di attenzione altissimo. Gli studenti hanno risposto con interventi diretti e senza filtri, sottolineando il valore di un appuntamento capace di parlare “finalmente di qualcosa di vero e vicino alla realtà quotidiana”. Un riscontro d’impatto che ha incassato anche il pieno e soddisfatto riconoscimento da parte dei tecnici dell’Ufficio Cultura del Comune, presenti all’iniziativa.

Nel pomeriggio, dopo la proiezione gratuita del film “Strike – Figli di un’era sbagliata”, il dibattito si è spostato sulle dinamiche della consapevolezza digitale insieme a esperti del settore, tra cui il pluripremiato Professor Francesco Pisani (Docente presso la Sapienza Università di Roma e Direttore della UOC di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Umberto I) e i registi Giovanni Nasta, Gabriele Berti e Diego Tricarico, con la moderazione di Gabriele Campagna e Stefania Pace.

Proprio la seconda parte della giornata ha evidenziato, tuttavia, una nota dolente: la parziale assenza di quella cittadinanza adulta che, pur dimostrandosi quotidianamente iperattiva nel commentare e criticare le dinamiche sociali protetta dietro gli schermi degli smartphone, ha in gran parte disertato un’importante occasione di confronto dal vivo. Un paradosso, quello del passaggio dai “leoni da tastiera” alla sedia vuota in teatro, che non sminuisce lo spessore dell’evento ma che rimarca la necessità di continuare a stimolare il territorio.

«Con “IA: Illusione Artificiale” abbiamo voluto tracciare un percorso necessario, e la risposta matura dei ragazzi delle scuole ne è la prova più bella», dichiara il presidente dell’associazione La Bottega, Gabriele Campagna. «Siamo profondamente grati alla Vicesindaca e Assessora alla Cultura Stefania Tinti, al Sindaco Marco Piendibene e alla dottoressa Bruna Luce per la perfetta sinergia tecnica e il costante supporto istituzionale. Le sale piene di giovani dimostrano che le nuove generazioni sanno essere straordinariamente attente; l’auspicio, per i prossimi appuntamenti, è che anche il resto della comunità decida di spegnere per qualche ora i social e scelga di abitare i luoghi della cultura reale, trasformando le critiche virtuali in partecipazione vera».