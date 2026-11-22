Dal profilo Facebook del teatro Maurizio Fiorani di Canale Monterano

La regia di Paolo Vanacore: autore e regista napoletano con oltre 25 anni di esperienza tra teatro sociale, commedia e teatro-canzone, capace di dare ritmo e profondità alle storie di gente comune.

David Mastinu (autore e attore): attore, drammaturgo e regista formatosi tra teatro e cinema, firma un testo brillante e toccante e veste i panni di Mauro, un ragazzo che sogna il riscatto partendo verso Londra.