Dal profilo Facebook del teatro Maurizio Fiorani di Canale Monterano
Domenica 22 novembre alle ore 17.30 vi aspettiamo a Canale Monterano per uno spettacolo intenso, ironico ed emozionante, ispirato a una storia vera ambientata nella Roma del 1980.
I protagonisti e il regista:
La regia di Paolo Vanacore: autore e regista napoletano con oltre 25 anni di esperienza tra teatro sociale, commedia e teatro-canzone, capace di dare ritmo e profondità alle storie di gente comune.
David Mastinu (autore e attore): attore, drammaturgo e regista formatosi tra teatro e cinema, firma un testo brillante e toccante e veste i panni di Mauro, un ragazzo che sogna il riscatto partendo verso Londra.
Leonardo Zarra (attore): giovane e talentuoso interprete pluripremiato della scena teatrale romana, porta sul palco tutta la simpatia e le fragilità di Peppe, l’amico del cuore legato alle proprie radici.
Ad arricchire la messa in scena ci saranno le musiche originali di Alessandro Panatteri, la voce soprano di Marina De Sanctis e la partecipazione in voce di Pietro De Silva.
Crediti tecnici e produzione:
Aiuto regia: Marco Forti
Collaborazione: Casa degli Artisti
Costumi: Alessio Pinnella
Produzione: Damarte / Nutrimenti Terrestri
Dove: Teatro Maurizio Fiorani (TMF) – Canale Monterano
Quando: Domenica 22 Novembre, ore 17.30
Info e prenotazioni:
380 4620311 – 328 6748785
Non perdete l’occasione di vivere questa storia dal vivo, vi aspettiamo a teatro!