Dal profilo Facebook del comune di Bracciano
Un’area verde riqualificata, più curata, accogliente e inclusiva, pronta a essere vissuta da tutta la cittadinanza.
𝗠𝗮𝗿𝘁𝗲𝗱𝗶̀ 𝟮𝟰 𝗻𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲, 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟬.𝟯𝟬, inaugureremo il nuovo spazio pubblico presso il 𝗣𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗻𝗮𝗶 𝗱’𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮, dietro al Conad, che ospita anche la 𝗽𝗮𝗻𝗰𝗵𝗶𝗻𝗮 𝗿𝗼𝘀𝘀𝗮, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.
Un momento significativo che si inserisce nelle iniziative legate alla 𝗚𝗶𝗼𝗿𝗻𝗮𝘁𝗮 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗹’𝗲𝗹𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗹𝗲 𝗱𝗼𝗻𝗻𝗲, per rinnovare insieme l’impegno della comunità nella promozione del rispetto, della sensibilizzazione e del contrasto a ogni forma di violenza.
Lo spazio è stato riqualificato con il 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗖𝗼𝗻𝗮𝗱 e viene curato e mantenuto in sinergia con le 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗱𝗶𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ del progetto 𝗣𝗡𝗥𝗥 𝗡𝘂𝗼𝘃𝗮 𝗘𝗿𝗮 – 𝗘𝗱𝗶𝗹𝗶𝘇𝗶𝗮 𝗥𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘇𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗹’𝗔𝘂𝘁𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗮, in un’importante esperienza di collaborazione, inclusione e valorizzazione del territorio.
Vi aspettiamo per condividere insieme questo momento e celebrare uno spazio che 𝗮𝗽𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗲𝗻𝗲 𝗮 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗮 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀