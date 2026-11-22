Dal profilo Facebook del comune di Bracciano

Lo spazio è stato riqualificato con il 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗖𝗼𝗻𝗮𝗱 e viene curato e mantenuto in sinergia con le 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗱𝗶𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ del progetto 𝗣𝗡𝗥𝗥 𝗡𝘂𝗼𝘃𝗮 𝗘𝗿𝗮 – 𝗘𝗱𝗶𝗹𝗶𝘇𝗶𝗮 𝗥𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘇𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗹’𝗔𝘂𝘁𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗮, in un’importante esperienza di collaborazione, inclusione e valorizzazione del territorio.