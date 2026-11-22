Comunicato stampa

Dal 23 al 27 novembre 2026 all’ex Mattatoio di Testaccio a Roma

Inizio dei lavori – Saluti istituzionali

23 novembre, ore 9.30

Largo Giovanni Battista Marzi, 10

Il Ministero della Cultura, attraverso la Direzione Generale Creatività Contemporanea, nell’ambito del Dipartimento per le Attività Culturali, promuove “Ri-generare con creatività. 1° Forum nazionale sulla rigenerazione urbana a base culturale”, in programma dal 23 al 27 novembre 2026 presso l’ex Mattatoio di Testaccio a Roma, sede del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi Roma Tre, partner del progetto.

L’iniziativa è organizzata dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura in collaborazione con il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi Roma Tre, in co-organizzazione con il CNAPPC – Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori e con il supporto di ALES – Arte Lavoro e Servizi S.p.A.

Il Forum rappresenta un importante momento di confronto a livello nazionale sui temi della rigenerazione urbana a base culturale, attraverso un articolato programma di incontri, approfondimenti e tavoli di lavoro che coinvolgeranno istituzioni, studiosi, architetti, artisti, curatori, amministratori, professionisti e operatori culturali provenienti da tutta Italia.

Dal 23 al 25 novembre si svolgeranno tre giornate di convegno articolate in cinque sessioni tematiche, con circa 90 contributi dedicati ai principali temi e alle questioni emergenti della rigenerazione urbana a base culturale: politiche pubbliche, strumenti e governance; alleanze civiche, filantropiche e culturali; creatività urbana e arte negli spazi pubblici; arte, comunità e trasformazioni territoriali; ecologie, sostenibilità e beni comuni; etica, inclusione e giustizia territoriale; formazione e ricerca; comunicazione, documentazione, trasferimento e sperimentazione.

Le giornate del 26 e 27 novembre saranno invece dedicate a 12 tavoli tematici, con la partecipazione di 115 relatori, articolati in sessioni parallele. Gli incontri approfondiranno alcune delle questioni oggi più rilevanti: dai festival di creatività urbana alla curatela come strumento di rigenerazione, dal ruolo di musei e istituzioni culturali come attivatori di processi trasformativi alla progettazione con le comunità, fino ai temi della sostenibilità dei luoghi rigenerati, delle politiche pubbliche, delle competenze necessarie e delle esperienze territoriali promosse dal Ministero della Cultura.

La giornata inaugurale di lunedì 23 novembre si aprirà alle ore 9.30 con i saluti istituzionali, alla presenza del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, seguiti dalla sessione di apertura del convegno, moderata da Costantino D’Orazio, Direttore Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Interverranno rappresentanti di istituzioni e organismi nazionali, tra cui l’Agenzia del Demanio, il CNAPPC, la Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, la Fondazione La Quadriennale di Roma, il MAXXI, la SIRA, Federculture e la Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO.

Nel corso della prima giornata e di quelle successive, il Forum darà spazio a un confronto ampio e multidisciplinare, mettendo in dialogo esperienze, pratiche e visioni provenienti da territori e contesti differenti, con l’obiettivo di contribuire alla definizione di strumenti, indirizzi e prospettive condivise.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle molteplici attività che la Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura dedica al tema della rigenerazione urbana, riconoscendo alla cultura un ruolo strategico nei processi di innovazione sociale, coesione, sostenibilità e miglioramento della qualità dello spazio pubblico.

Per scaricare il programma e per conoscere la modalità di iscrizione:

https://creativitacontemporanea.cultura.gov.it/rigenerareconcreativita-convegno/