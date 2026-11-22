Per tre giorni Prato è diventata un laboratorio di idee, esperienze e confronti sul futuro di uno dei comparti più rappresentativi del Made in Italy. Dal 20 al 22 novembre si è svolto il XXI Forum dell’Informazione Cattolica per la Custodia del Creato promosso da Greenaccord ETS, dedicato quest’anno al tema del settore tessile e alle sue ricadute ambientali, sociali ed economiche.

Come media partner dell’iniziativa, L’Agone ha partecipato all’intero percorso di lavoro, condividendo con Greenaccord una sensibilità che da sempre caratterizza il nostro impegno editoriale: la promozione della cultura della sostenibilità, della giustizia sociale e della custodia del territorio. Temi che non appartengono soltanto all’informazione ambientale, ma che attraversano la vita delle comunità e il futuro delle nuove generazioni.

Ciò che emerge con chiarezza dal Forum è che il settore tessile rappresenta oggi una delle grandi sfide della transizione ecologica. Da una parte le criticità di un modello produttivo e di consumo che genera enormi quantità di rifiuti, spreco di risorse e sfruttamento; dall’altra la capacità di molte imprese, ricercatori e realtà sociali di costruire percorsi innovativi fondati sull’economia circolare e sulla responsabilità condivisa.

Tra gli interventi più significativi vi è stato il richiamo alle conseguenze globali del cosiddetto “fast fashion”. Le immagini delle immense discariche di abiti nel deserto di Atacama, in Cile, sono diventate il simbolo di un sistema che spesso nasconde i propri costi ambientali e sociali lontano dagli occhi dei consumatori. Un fenomeno che interroga direttamente anche l’Europa e l’Italia, chiamate a rafforzare le politiche di recupero, riuso e riciclo dei materiali tessili.

Accanto alle emergenze ambientali sono emerse le problematiche legate alla legalità. Nel distretto pratese, insieme alle eccellenze industriali che hanno reso famoso il territorio nel mondo, persistono situazioni di abuso e concorrenza sleale alimentate da lavoro irregolare, evasione e smaltimento illecito degli scarti. Una realtà che rischia di danneggiare l’immagine di un distretto che invece possiede competenze e capacità uniche nel campo della rigenerazione delle fibre.

Molto spazio è stato dedicato anche alla questione energetica. Le aziende tessili, per la natura stessa delle lavorazioni, richiedono ingenti quantità di energia e devono affrontare costi sempre più rilevanti. Durante il Forum è emersa la necessità di accompagnare soprattutto le piccole e medie imprese verso processi di efficientamento e decarbonizzazione, attraverso strumenti finanziari adeguati e il supporto di soggetti specializzati.

Torniamo da Prato con una convinzione più forte di quando siamo partiti: parlare di ambiente oggi significa parlare contemporaneamente di lavoro, legalità, economia, innovazione e dignità della persona.

Come media partner dell’evento, L’Agone ha avuto l’opportunità di seguire l’intero percorso di confronto, ascoltando imprenditori, giornalisti, ricercatori, amministratori e rappresentanti del mondo associativo. Un mosaico di esperienze diverse accomunate dalla ricerca di un equilibrio possibile tra sviluppo economico e custodia del creato.

La collaborazione tra Greenaccord e L’Agone non nasce soltanto dalla condivisione di un evento, ma da una comune visione culturale. Da anni il nostro giornale dedica spazio alle questioni ambientali, sociali e educative del territorio, nella convinzione che il bene comune si costruisca innanzitutto attraverso la conoscenza e la partecipazione. Per questo abbiamo accolto con convinzione il ruolo di media partner del Forum: non come semplice presenza giornalistica, ma come parte di una comunità che ritiene la cura della casa comune una responsabilità concreta e quotidiana.

Ludovica Di Pietrantonio, direttore L’agone

Gianluca Di Pietrantonio, redattore L’agone