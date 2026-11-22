Comunicato stampa

Il comparto tessile in Italia. Luci e ombre nell’ottica della cura del creato

Dal deserto di Atacama al Living Lab pratese: si chiude a Prato il XXI Forum di Greenaccord. Un’alleanza tra legalità, efficienza energetica, innovazione, dignità del lavoro e buona informazione per governare le ombre del fast fashion e fare del distretto un laboratorio europeo di ecologia integrale

Dopo la serata aperta alla cittadinanza al Museo del Tessuto con la consegna del Premio giornalistico “Sentinelle del Creato 2026” e l’omaggio alla memoria di Christiana Ruggeri, si è concluso a Prato il XXI Forum dell’Informazione Cattolica per la Custodia del Creato, promosso da Greenaccord ETS presso l’Auditorium di Confindustria Toscana Nord.

Tre giornate dense di confronto tra giornalisti, imprese, esperti, istituzioni e realtà sociali che hanno permesso di leggere senza filtri né semplificazioni le luci e le ombre di uno dei settori più strategici e al tempo stesso più critici dell’economia globale. Il Forum ha restituito un’immagine nitida: la moda circolare non è una semplice sfida tecnica o normativa, ma un banco di prova di ecologia integrale, in cui tutela ambientale, decarbonizzazione, giustizia sociale, legalità, competitività industriale, progresso tecnologico e cultura camminano insieme.

Le ombre globali e nazionali: dal deserto di Atacama ai nodi dell’energia e della legalità

Ad accendere i riflettori sul lato oscuro di un modello economico fondato sull’iperconsumo e sull’usa-e-getta è stato l’intervento del cronista di Avvenire Toni Mira, che ha ripercorso il significato simbolico e materiale delle montagne di abiti dismessi nel deserto di Atacama in Cile: la prova visibile di una società dei consumi che esternalizza i propri scarti nei Paesi più fragili pur di alimentare i ritmi frenetici dell’ultra-fast fashion.

Un’emergenza che, come evidenziato nel dibattito, non riguarda soltanto il Sud del mondo ma interroga direttamente l’Italia e l’Europa su cinque fronti strutturali:

la criminalità ambientale: l’ultimo Rapporto Ecomafia 2026 di Legambiente e la recente Relazione sul ciclo dei rifiuti tessili della Commissione parlamentare d’inchiesta hanno acceso un faro sulle infiltrazioni illecite, sugli abbandoni clandestini di scarti di lavorazione (oltre 50.000 tonnellate stimate nell’area pratese) e sui traffici transfrontalieri legati al fine vita tessile, fenomeno che in Toscana vede centinaia di reati accertati nel ciclo dei rifiuti.

l’urgenza europea del riuso e del riciclo: ciò che emerge nel nostro Paese si lega strettamente agli ultimi rapporti dell’Agenzia Europea dell’Ambiente (AEA), che segnalano come in Europa la produzione e il consumo di prodotti tessili continuino a generare un’impronta ambientale e climatica insostenibile, rendendo indispensabile il passaggio dalla raccolta differenziata a sistemi reali di ecodesign, riuso, riparazione e riciclo fibre-to-fibre, anche alla luce del nuovo divieto europeo di distruzione degli invenduti entrato in vigore nel luglio 2026.

il danno reputazionale: su questo terreno si è innestata la denuncia di Gabriele Innocenti (delegato all’economia circolare di Confindustria Toscana Nord) sul cosiddetto “distretto parallelo” del pronto moda: un sistema caratterizzato da imprese per lo più cinesi “apri e chiudi”, lavoro nero, dumping fiscale e smaltimento illecito degli scarti. Una concorrenza sleale che non solo penalizza le aziende regolari — schiacciate da burocrazia, certificazioni e controlli — ma alimenta il grave paradosso mediatico per cui il nome del tessile di Prato rischia di essere associato all’illegalità anziché alle sue storiche eccellenze circolari.

inquinanti persistenti e infrastrutture complesse: sul piano tecnico-ambientale, Andrea Cavicchi (presidente del Consorzio Italiano Implementazione Detox) ha ricordato che, nonostante i rigorosi controlli a monte avviati dieci anni fa in sinergia con Greenpeace, la presenza di PFAS, microplastiche e nanoplastiche resta un problema sistemico a valle con pesanti ricadute socio-ambientali ed economiche. Al contempo. Alessio Bitozzi (Consorzio Progetto Acqua) ha evidenziato la complessità tecnica, autorizzativa e finanziaria di completare un’infrastruttura idrica duale — affiancando la fognatura industriale dedicata all’acquedotto di riciclo gestito da GIDA — in un tessuto urbano densamente antropizzato e attraversato da profonde transizioni demografiche e tecnologiche delle imprese.

il nodo critico dell’energia e della decarbonizzazione: un ulteriore fattore di vulnerabilità emerso con forza nei lavori riguarda l’alta intensità energetica del comparto: nonostante gli importanti investimenti già realizzati negli anni, la quasi totalità delle realtà produttive e artigianali resta fortemente energivora, sia per le caratteristiche dei poli produttivi in cui opera sia per la natura termica e meccanica degli impianti e delle tecnologie di nobilitazione impiegate. Una criticità che incide pesantemente sui costi operativi e sulla competitività internazionale delle imprese. Su questo fronte, Greenaccord — anche grazie al dialogo con realtà specializzate come Federesco — ha invitato a una riflessione strategica: l’alleanza con le ESCo (Energy Service Company), in combinazione con gli incentivi e le misure economiche esistenti, rappresenta una leva decisiva per accompagnare le PMI senza esporle a rischi finanziari insostenibili, accelerando la decarbonizzazione, l’abbattimento degli sprechi e una transizione energetica capace di generare valore condiviso sul territorio sul piano economico, socio-ambientale e relazionale.

Le luci: l’uomo al centro, la ricerca avanzata e il patto di filiera

Accanto alle criticità, tuttavia, il Forum ha documentato la vitalità e l’originalità di un ecosistema italiano ed europeo capace di trasformare i limiti in leve di riscatto umano e innovazione industriale:

dignità del lavoro e giustizia sociale: l’esperienza svizzera di Caritas Ticino ha mostrato come la filiera del recupero e della sartoria sociale possa superare la logica puramente assistenziale per rimettere al centro non l’uomo con il suo bisogno, ma l’uomo con il suo sogno e le sue aspirazioni, ricreando un legame vitale tra fiducia nella vita, dignità professionale e giustizia sociale.

tecnologie digitali a misura d’uomo: in piena continuità, Moreno Vignolini (presidente nazionale Confartigianato Tessili) ha analizzato l’impatto delle nuove regole europee — dalla Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) al Passaporto Digitale di Prodotto (DPP) — sottolineando come l’Intelligenza Artificiale e le tecnologie digitali abilitanti debbano servire a efficientare i processi e alleggerire il carico burocratico delle PMI artigiane senza mai disumanizzare il lavoro e il sapere creativo dell’uomo.

la frontiera della chimica verde e della bioeconomia: sul fronte dell’innovazione di processo e di materia, Andrea Zambianco (Saipem) ha illustrato i progressi della depolimerizzazione brevettata del poliestere, aprendo la strada a una complementarietà strategica tra riciclo chimico e riciclo meccanico capace di rigenerare anche le fibre sintetiche più impattanti; mentre Lilia Infelise (fondatrice di ARTES) ha presentato la bioraffineria enzimatica a scarto zero sulla ginestra, unendo fibre naturali ad alte prestazioni e rigenerazione economica e idrogeologica delle aree interne.

durabilità e responsabilità dei grandi brand: il contributo di Giulia Casodi (Bulgari Sustainable Development) ha completato il quadro della filiera, mostrando come l’alta gamma punti sulla durabilità intrinseca del prodotto, sulla tracciabilità end-to-end e sulla corresponsabilità lungo la catena di fornitura per tradurre l’eccellenza estetica in sostenibilità verificabile.

Un laboratorio permanente per il futuro

«Il XXI Forum di Prato ci consegna una consapevolezza condivisa: la transizione ecologica non si vince con gli slogan né scaricando i costi sugli anelli più deboli della filiera, ma costruendo un ecosistema in cui legalità, efficienza energetica, ricerca scientifica, infrastrutture condivise, ricambio generazionale e giustizia sociale si sostengono a vicenda – dichiarano Alfonso Cauteruccio e Giuseppe Milano, Presidente e Segretario Generale di Greenaccord –perché è evidente che Prato dispone di tutte le carte per consolidarsi come eccellenza internazionale e laboratorio permanente di innovazione sistemica, ma perché questa promessa si compia occorre continuare a investire insieme in formazione, controlli efficaci, politiche industriali ed energetiche lungimiranti e in un’informazione libera, competente e capace di raccontare la complessità sena scorciatoie, come opportunità di riscatto e reimmaginazione identitaria territoriale».

Il momento più emozionante e partecipato dell’intero programma si è svolto nella serata di sabato 21 novembre nella cornice del Museo del Tessuto di Prato, dove si è tenuta la cerimonia pubblica per il conferimento del Premio “Sentinelle del Creato 2026”. La serata, condotta con ritmo e sensibilità dai giornalisti Enza Beltrone e Domenico Interdonato e arricchita dagli interventi teatrali di Beppe Allocca, ha celebrato figure del mondo del giornalismo e dell’impegno sociale che hanno saputo coniugare tutela ambientale, giustizia sociale e dignità del lavoro.

I premiati e le motivazioni

Paolo Ruffini (già Prefetto del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede): è stato premiato per aver attraversato con rigore etico e umanità tutti i linguaggi del giornalismo italiano — dalla carta stampata alla radio, fino alla televisione e alla comunicazione vaticana — ponendo costantemente la difesa dell’ambiente e il bene comune al centro del dibattito pubblico. Dalla direzione di Rai3, con il rilancio di programmi simbolo come Geo & Geo, fino all’impegno nella Santa Sede per diffondere i valori dell’enciclica Laudato Si’, ha promosso una visione del comunicare fondata sull’ascolto, sulla responsabilità e sul dialogo.

Simona Rolandi (giornalista di Rai Sport): ha ricevuto il riconoscimento per aver portato nel racconto televisivo dello sport italiano uno stile fatto di misura, rispetto e autenticità, mettendo sempre al centro i fatti e i protagonisti. Storica guida di trasmissioni come La Domenica Sportiva e Dribbling, ex atleta e voce attenta allo sport di base, ha saputo incarnare la dimensione relazionale dell’ecologia integrale, promuovendo la cultura del fair play, gli stili di vita sani e il legame tra pratica sportiva e tutela del clima.

Chiara Bianchini (giornalista, coordinatrice del tavolo “Ambiente e Sostenibilità” di PA Social e Fondazione Italia Digitale): è stata premiata per aver messo l’innovazione digitale, la chiarezza dell’informazione pubblica e la formazione al servizio della cultura ambientale e della prevenzione. Ideatrice con Stefano Martello del percorso del Triathlon Ambientale e impegnata nella comunicazione d’emergenza e di protezione civile, ha dimostrato come la rete possa diventare un’infrastruttura civica essenziale per rendere le comunità più consapevoli e resilienti.

Andrea Cuminatto (giornalista e scrittore, Missioni OMI): ha ricevuto il premio per aver saputo unire l’etica del giornalismo di prossimità e dell’informazione cattolica alla divulgazione di un turismo lento e sostenibile. Attraverso reportage e guide escursionistiche apprezzate a livello nazionale, ha scelto la misura del passo per raccontare i territori meno battuti e le fragilità ambientali, educando il lettore alla tutela attiva della casa comune.

Andrea Bimbi (direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Massa Marittima-Piombino e coordinatore de La Traccia su Toscana Oggi): è stato insignito del riconoscimento per aver interpretato l’informazione diocesana come spazio di incontro e corresponsabilità civile. Unendo la formazione in economia dell’ambiente all’impegno quotidiano accanto agli ultimi in Caritas, nel Progetto Policoro e nello sport giovanile, ha testimoniato quell’ecologia integrale in cui il grido della terra e il grido dei poveri si ascoltano insieme.

Accanto ai professionisti dell’informazione, Greenaccord ha assegnato quest’anno due riconoscimenti speciali strettamente legati al tema del Forum e all’arte del tessere relazioni e dignità:

Suor Rita Giaretta (Suore Orsoline del Sacro Cuore di Maria): è stata premiata per aver fatto della propria vita un presidio instancabile di libertà e rinascita accanto alle donne strappate alla tratta e allo sfruttamento, fondando Casa Rut a Caserta e Casa Magnificat a Roma. Con la nascita della cooperativa sociale e della sartoria New Hope, ha offerto a oltre seicento ragazze un riscatto lavorativo concreto: con l’ago, il filo e la forza della fraternità, accompagna ogni giorno donne ferite a ricucire gli strappi della violenza.

Gabriella Sconosciuto (coordinatrice del Centro culturale protestante “Gian Luigi Pascale” di Guardia Piemontese): ha ricevuto il premio per aver custodito e rilanciato i saperi artigianali sostenibili del territorio calabrese. Nel 2011 ha avviato all’interno del Museo Valdese un laboratorio di arte tessile nato per salvare dall’oblio le antiche tecniche dei valdesi di Calabria, realizzando manufatti attraverso telai manuali, coloranti ecologici e fibre naturali locali come la ginestra, la canapa, il lino e la seta, in un esempio virtuoso di dialogo ecumenico ed economia circolare.

Il ricordo di Christiana Ruggeri

Il momento più toccante della serata è stato dedicato al conferimento del Premio “Sentinella del Creato 2026 alla memoria” all’indimenticabile Christiana Ruggeri, giornalista del Tg2 e per molti anni vicepresidente nazionale di Greenaccord. Il riconoscimento è nato dalla profonda gratitudine per quanto ha donato al giornalismo ambientale, alle nuove generazioni e all’intera famiglia associativa: capace di tradurre temi ecologici complessi in un linguaggio limpido e appassionato, ha dedicato energie instancabili agli incontri nelle scuole di tutta Italia, seminando nei ragazzi curiosità, empatia e rispetto per la natura e per gli animali. Il suo esempio resta una luce e una bussola per tutti gli operatori dell’informazione.

Il Forum si è chiuso, infine, nella mattinata di domenica 22 novembre con una visita guidata alla scoperta del centro storico di Prato e con la Santa Messa celebrata dal Vescovo Mons. Giovanni Nerbini, suggellando tre giorni di dialogo intenso tra fede, cultura, impresa e tutela del territorio.