Ogni anno, il 21 novembre, l’Arma dei Carabinieri vive una delle ricorrenze più sentite della propria storia. In questa data confluiscono infatti memoria, spiritualità e solidarietà, tre dimensioni che da oltre due secoli caratterizzano il servizio dei Carabinieri al Paese.

La ricorrenza è anzitutto dedicata alla Virgo Fidelis, patrona dell’Arma. Nel 1949 papa Pio XII accolse la proposta dell’Ordinario Militare d’Italia e proclamò la Vergine Maria, con il titolo di Virgo Fidelis (Vergine Fedele), protettrice dei Carabinieri. La sua festa fu fissata al 21 novembre, giorno in cui la Chiesa celebra la Presentazione della Beata Vergine Maria. La scelta del titolo richiama idealmente il celebre motto dell’Arma, «Nei secoli fedele», espressione che sintetizza il legame di fedeltà al dovere, alle istituzioni democratiche e ai cittadini.

Il 21 novembre è però anche una data di profonda memoria storica. In quel giorno del 1941 si concluse infatti la battaglia di Culqualber, combattuta nell’Africa Orientale Italiana durante la Seconda guerra mondiale. In quella circostanza i Carabinieri del battaglione mobilitato si distinsero per il coraggio e lo spirito di sacrificio dimostrati nella difesa della posizione, affrontando forze nettamente superiori. L’episodio divenne uno dei simboli del valore militare dell’Arma e contribuì al conferimento della Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Bandiera dei Carabinieri.

Accanto alla dimensione religiosa e a quella commemorativa, il 21 novembre è anche la Giornata dell’Orfano, dedicata ai figli dei militari dell’Arma scomparsi. È un’occasione per richiamare l’opera svolta dall’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri (O.N.A.O.M.A.C.), istituzione che da decenni sostiene e accompagna le famiglie colpite da lutti e difficoltà.

In tutta Italia la ricorrenza viene celebrata con solenni cerimonie religiose, deposizioni di corone ai monumenti ai Caduti, momenti commemorativi e iniziative di solidarietà. Nelle caserme, nelle diocesi militari e nelle sezioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri, il 21 novembre rappresenta l’occasione per rinnovare il ricordo di quanti hanno servito il Paese con dedizione e per trasmettere alle nuove generazioni i valori fondanti dell’Arma.

Anche Bracciano, ha ricordato la ricorrenza con una solenne celebrazione nella chiesa di Santa Maria Novella, officiata da Sua Eccellenza Reverendissima mons. Marco Salvi, vescovo della Diocesi di Civita Castellana, con lui il Parroco Don Francisco.

Particolarmente significativa la presenza del Capitano Gianluca Verdolino, Comandante della Compagnia Carabinieri di Bracciano, che, chiamato da mons. Salvi a intervenire nel corso della celebrazione, ha portato il saluto dell’Arma ai fedeli e alle numerose autorità convenute.

Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità civili e militari.

A fare gli onori di casa è stato il sindaco di Bracciano, Marco Crocicchi, alla presenza dei primi cittadini del territorio: Alessio Telloni (Manziana), Alessandro Bettarelli (Canale Monterano), Angelo Pizzigallo (Anguillara Sabazia), Claudia Maciucchi (Trevignano Romano), Alessio Nisi (Campagnano di Roma), Irato Nicoletta (Mazzano Romano), Francesco Mancini (Magliano Romano), Ettore Iacomussi (Morlupo), Vincenzo Marcorelli (Rignano Flaminio) e Gregory Paolucci (Sant’Oreste), nonché dei rappresentanti delle amministrazioni comunali di Castelnuovo di Porto e Sant’Oreste.

Erano inoltre presenti il Colonnello Alessandro Galliani, comandante del SICRAL; il Colonnello Dario Bovino, comandante dell’Aeroporto Militare di Vigna di Valle; il Colonnello Alberto Licci, comandante del 185° Reggimento Paracadutisti “Folgore”; il Tenente Colonnello Claudio Rossi; il Tenente Colonnello Juan Natali, in rappresentanza del Comando dell’Artiglieria; nonché un ufficiale del grado di Tenente Colonnello dell’Esercito Italiano, intervenuto in rappresentanza del Comandante del COMAER.

Hanno partecipato altresì tutti i comandanti delle Stazioni Carabinieri dipendenti dalla Compagnia di Bracciano, i rappresentanti dei Carabinieri Forestali di Sant’Oreste e Manziana, le sezioni di Bracciano e Mazzano Romano dell’Associazione Nazionale Carabinieri, le associazioni combattentistiche e d’arma e i volontari della Protezione civile del territorio.

Presente il presidente dell’associazione “l’Agone nuovo”, Giovanni Furgiuele.

Più che una semplice festa, il 21 novembre è quindi una giornata che unisce passato e presente: la fedeltà simboleggiata dalla Virgo Fidelis, il sacrificio ricordato attraverso Culqualber e l’attenzione verso le famiglie dei caduti. Tre aspetti diversi che convergono in un unico messaggio: il servizio al bene comune vissuto con responsabilità, coraggio e dedizione, secondo un ideale che i Carabinieri sintetizzano da sempre nel loro motto: «Nei secoli fedele».

Riccardo Agresti

Foto Giovanni Furgiuele