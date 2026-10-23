ALDO CAZZULLO E MARIO CAPANNA A “L’ELEFANTE”. SU RAI 3 E RAIPLAY IL NUOVO PROGRAMMA DI PETER GOMEZ  

Comunicato stampa

SABATO 24 OTTOBRE 2026, ORE 20.15, SU RAI 3 E RAIPLAY

Aldo Cazzullo e Mario Capanna saranno tra gli ospiti della nuova puntata de L’Elefante, il programma condotto da Peter Gomez, in onda sabato 24 ottobre alle 20.15 su Rai 3 e RaiPlay. Ad affiancare Gomez nel ruolo di compagno di viaggio sarà Alessandro Campi.

Nel corso della serata non mancheranno i racconti e le storie dal territorio con il contributo video di Chiara Francini, che offrirà uno sguardo originale su persone, luoghi e vicende che aiutano a comprendere meglio il Paese. Ad accompagnare il racconto sarà inoltre Dario Vergassola con le sue incursioni ironiche e il suo sguardo imprevedibile sull’attualità.

L’Elefante prosegue così il suo viaggio tra politica, cultura, società e informazione, proponendo un confronto aperto sui temi che animano il dibattito pubblico e sulle questioni che attraversano il nostro tempo.

Peter Gomez dialogherà con Aldo Cazzullo, giornalista, scrittore e firma tra le più autorevoli del panorama editoriale italiano. Ospite della puntata sarà anche Mario Capanna, storico protagonista della stagione dei movimenti studenteschi. Ad arricchire il confronto in studio sarà Alessandro Campi, politologo e saggista, che accompagnerà la discussione con il suo punto di vista sui principali temi della settimana.