La fiera della Pavidità

Ieri pomeriggio in un’aula consigliare gremita di pubblico, in massima parte femminile, è stata discussa la mozione depositata dalla Consigliera Monica Rossi il 22 settembre scorso e firmata da tutti i consiglieri di minoranza che chiedeva al Consiglio Comunale di Anguillara di prendere posizione contro la violenza sulle donne esplicitando il proprio dissenso alle modifiche proposte in Senato al DDL, sul tema già condiviso da tutte le forze politiche alla Camera.

Il quesito era semplice: dichiarare che il Comune di Anguillara, in accordo con la Convenzione di Istambul e con gli organi europei di monitoraggio di tale convenzione, ritiene sbagliato che i casi di violenza sessuale vengano valutati in base alla ricerca del dissenso della donna, ricadendo nella logica già ampiamente sperimentata di spostare l’attenzione sulla giustificazione della vittima, rispetto alla condanna dell’aggressore.

La richiesta era di esprimere il proprio accordo sul fatto che ogni atto sessuale debba basarsi su di un consenso chiaro ed esplicito ed eventualmente revocabile e condannare ogni forma di abuso a questo principio. Non sembra complicato.

Eppure, la maggioranza del Consiglio Comunale, pur ribadendo di essere contraria alla violenza di genere, non ha voluto esprimersi in tal senso.

Ha ribaltato la situazione presentando una contro mozione che non ha fatto altro che enunciare buoni principi e lodevoli intenzioni, ponendo la situazione nei termini: noi la vostra mozione non l’approviamo e se voi bocciate la nostra, vuol dire che siete contrari alle buone pratiche contro la violenza di genere. Il tutto passando per interventi paternalistici e scontati che hanno toccato il punto più basso con il Consigliere Paolessi che, dopo aver accusato la minoranza di dargli ‘patenti di moralità’ – non espresse in alcun modo – ha pensato bene di fare lui ciò di cui accusava i colleghi, presentato stralci del libro scritto da Bongiorno e Hunzingher, a riprova della bontà delle intenzioni della Senatrice, ma senza mai entrare nel merito della questione.

L’unica pavida giustificazione alla mancata approvazione della mozione è venuta dalla vicesindaca Fiorucci che ha espresso la sua preoccupazione a sottoscrivere, in un’assise che deve occuparsi solo di questioni strettamente locali, un principio ancora in discussione presso il Parlamento. Una posizione che, senza timori è stata presa in maniera chiara da altre Giunte Comunali (come Bologna, Milano, Firenze e Napoli).

I femminicidi di Federica Mangiapelo e Federica Torzullo, che hanno profondamente sconvolto Anguillara, non arrivano ancora a dare un’unica voce al Consiglio Comunale contro la violenza sulle donne. La minoranza, con grande senso di responsabilità ha accolto la richiesta del Sindaco di rimandare il tema ad un incontro congiunto volto a raggiungere un consenso condiviso su un nuovo testo. Speriamo vivamente che la richiesta possa dare finalmente voce ad una posizione chiara.

Monica Sala (cda L’Agone)