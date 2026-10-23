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LADISPOLI, VERDE PUBBLICO: AL VIA IL CENSIMENTO DEGLI ALBERI E I TRATTAMENTI PER LE PIANTE MALATE. PREVISTE NUOVE PIANTUMAZIONI

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Ladispoli

Comunicato stampa

Proseguono gli interventi dell’Amministrazione comunale di Ladispoli per la cura e la sicurezza del verde pubblico.
Sono iniziati il censimento delle alberature e i trattamenti endoterapici sulle piante malate. È inoltre in preparazione una relazione tecnica sugli alberi secchi o che presentano condizioni di elevata criticità, con l’obiettivo di procedere, dove necessario, agli abbattimenti e alle successive nuove piantumazioni.
“Con il censimento avremo un quadro più preciso del patrimonio arboreo cittadino, potendo programmare meglio manutenzioni, controlli e interventi. Vogliamo prenderci cura del verde in modo sistematico, con attenzione alla salute delle piante e alla sicurezza dei cittadini”, dichiara l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Pierini.
Il censimento prevede l’identificazione e la geolocalizzazione degli alberi, mentre i trattamenti endoterapici consentono di intervenire in modo mirato sulle patologie per le quali questa tecnica risulta indicata.
Le attività sono già partite in diverse strade e aree verdi della città e proseguiranno fino al completamento degli interventi programmati.
“Dove le valutazioni tecniche evidenzieranno alberi secchi o non più recuperabili in condizioni di sicurezza, interverremo in maniera responsabile. Agli abbattimenti necessari seguiranno nuove piantumazioni, perché la tutela dei cittadini deve andare di pari passo con il rinnovo e il rafforzamento del patrimonio verde di Ladispoli”, aggiunge Pierini.
L’Amministrazione comunale continuerà a seguire le attività fino al loro completamento, con l’obiettivo di rendere il verde pubblico più curato, sicuro e funzionale alla qualità della vita della comunità.
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