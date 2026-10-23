Pulizia approfondita di tutto il marciapiedi di via Doganale

Comunicato stampa

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti ringrazia la Multiservizi Caerite per aver calendarizzato ed eseguito un intervento non più rimandabile

“Pulizia accurata di tutto il marciapiedi della via Doganale a Valcanneto. Un intervento importante che restituisce decoro e sicurezza ai pedoni che quotidianamente attraversano questo lungo tratto di strada, importante arteria di collegamento stradale tra diverse frazioni del nostro territorio”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, che aggiunge:

“Nei giorni scorsi avevo chiesto alla nostra società Municipalizzata, la Multiservizi Caerite, di poter calendarizzare un intervento dettagliato e approfondito. Ringrazio per tanto il Direttore Generale Linda Ferretti per la consueta disponibilità e immediata operatività e per aver dato seguito ad una precisa richiesta su una zona della nostra città molto importante, così come auguro un buon lavoro a tutto il personale del verde pubblico, che ogni giorno lavora nel nostro territorio e su tutto il verde cittadino”.