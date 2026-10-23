Comune di Tarquinia, indetti due concorsi per un funzionario tecnico e un istruttore tecnico-geometra

Comunicato stampa

Il Comune di Tarquinia ha indetto due procedure selettive pubbliche finalizzate all’assunzione di personale tecnico a tempo indeterminato e pieno, con scadenza per la presentazione delle domande fissata al 19 novembre 2026.

La prima selezione, per titoli ed esami, riguarda la copertura di un posto di funzionario tecnico, inquadrato nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione. Il posto è prioritariamente riservato agli operatori volontari che hanno concluso il Servizio Civile universale o il Servizio Civile nazionale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La seconda procedura, per soli esami, è finalizzata alla copertura di un posto di istruttore tecnico-geometra, inquadrato nell’area degli istruttori. Per questa posizione è prevista la riserva prioritaria a favore dei volontari delle Forze Armate, nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

Gli interessati sono invitati a consultare i bandi integrali sul sito istituzionale del Comune di Tarquinia o sul portale inpa.gov.it per verificare i requisiti di ammissione, le modalità di svolgimento delle prove, i criteri di valutazione e le procedure per la presentazione delle candidature. Il termine ultimo per inoltrare le domande di partecipazione a entrambe le

selezioni è il 19 novembre 2026.