Piano Città, previste dal 26 ottobre le rilevazioni sulle ex Carcerette e sugli edifici dei mercati ittico e San Lorenzo: divieti di sosta dalle 13 alle 18 e interruzioni del traffico solo su alcuni tratti

Comunicato stampa

A partire da lunedì 26 ottobre, e per due settimane, è previsto l’intervento di una ditta incaricata dall’Agenzia del Demanio per alcune rilevazioni di dettaglio sulle strutture murarie e sulle fondamenta delle ex Carcerette e degli edifici del mercato ittico e del mercato di San Lorenzo.

Le rilevazioni sono propedeutiche al proseguimento del Piano Città, che dopo l’avvio dei lavori alla Stegher prevede la riqualificazione dell’edificio conosciuto come ex Carcerette, un intervento importante per la città. Le stesse rilevazioni offriranno inoltre all’area di progettazione del Demanio gli elementi per sviluppare e consegnare all’Amministrazione progetti e soluzioni utili a migliorare la vivibilità dell’intera area mercatale, compresa piazza XXIV Maggio.

Per svolgere le rilevazioni l’ordinanza disporrà divieti di sosta e, in alcuni casi, l’interruzione del traffico: misure limitate ai tratti strettamente necessari attorno agli edifici e a tempi contingentati in base alle esigenze delle rilevazioni. I divieti di sosta saranno in vigore nel pomeriggio, dalle 13 alle 18, in alcuni casi per poche ore e in modalità alternata. La scelta evita di interdire alla sosta l’intera area e contiene i disagi.

Il dettaglio di tratti e orari sarà comunicato prima dell’avvio delle rilevazioni con apposita ordinanza, che fornirà le indicazioni definitive. Al momento è possibile anticipare un calendario di massima dei divieti di sosta e delle interruzioni del traffico. Martedì 27 ottobre sarà interessato un breve tratto di via dei Granari, mercoledì 28 ottobre parte di via dei Bastioni e di via Barberini, giovedì 29 ottobre la strada antistante l’ingresso delle ex Carcerette. Si proseguirà lunedì 2 novembre ancora con parte di via dei Bastioni e di via Barberini, martedì 3 novembre con via Duca degli Abruzzi, mercoledì 4 novembre con via Leonardo e via Alberto Guglielmotti e giovedì 5 novembre con un breve tratto di via dei Granari. Per tutta la durata delle rilevazioni sarà inoltre vietata la sosta nel tratto antistante l’ingresso delle ex Carcerette, per consentire l’accesso ai mezzi della ditta.

L’Amministrazione è consapevole del disagio che questi provvedimenti, pur temporanei, possono comportare e ringrazia fin d’ora residenti e operatori commerciali dell’area per la comprensione. L’obiettivo è mettere l’Agenzia del Demanio nelle condizioni di avviare quanto prima una manifestazione di interesse sull’edificio delle ex Carcerette, in vista del successivo bando per l’immobile.