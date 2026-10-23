La bellezza che fa crescere. La V Pasticceria alla scoperta dei monumenti della Capitale

Comunicato stampa

«Conoscere la bellezza per crescere»: è questo l’obiettivo della giornata trascorsa a Roma dagli studenti della Quinta Pasticceria accompagnati dal Prof. Paolo Ferranti, Docente di Enogastronomia dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli. «Crediamo da sempre nell’efficacia di una didattica capace di uscire dalle aule per favorire un apprendimento più attivo e coinvolgente – ha sottolineato il Prof. Paolo Ferranti – Da tempo osserviamo un vero e proprio paradosso: i nostri allievi vivono a meno di 40 km da Roma, ma pochissimi di loro la conoscono.

Oggi abbiamo scelto un itinerario che ci ha portati da Piazza di Spagna al Vittoriano e a Villa Borghese: luoghi della storia e dell’anima che hanno reso vivi i contenuti acquisiti fra i banchi, come ha dimostrato l’entusiasmo degli studenti che hanno partecipato alla visita». Dall’imponente monumento dedicato a Vittorio Emanuele II a Piazza Venezia, a Piazza di Spagna e Trinità dei Monti, senza dimenticare naturalmente le vie del centro e i viali alberati di Villa Borghese. «Conoscere Roma è fondamentale, soprattutto per gli studenti di un Istituto Alberghiero – ha aggiunto il Prof. Ferranti – che si troveranno molto probabilmente a vivere e lavorare in questa città ricca di storia, cultura e opportunità. Torneremo presto».