Trasporto pubblico locale, il Comune di Civitavecchia sulle prospettive del servizio

Comunicato stampa

Civitavecchia, 6 ottobre 2026 — Il trasporto pubblico locale passerà dal 31 Ottobre p.v., come noto da mesi, a un nuovo gestore, individuato attraverso la gara disposta dalla Regione Lazio nell’ambito del progetto regionale dei bacini d’ambito.

Il Comune di Civitavecchia, intravedendo in questo progetto il rischio di una riduzione del servizio all’utenza aveva proposto, mesi fa, che una volta aggiudicata la gara, il servizio tornasse in gestione all’Ente in subappalto dal vincitore.

Dopo mesi di incertezza e solo a seguito di un parere pro-veritate questa eventualità è apparsa percorribile. Purtroppo oggi quel subappalto non è più economicamente sostenibile per il Comune: gli aumentati costi del servizio e dei fornitori, aggravati anche dalla crisi internazionale in atto, rendono la strada delineata dalla Regione mesi addietro l’unica percorribile.

L’Amministrazione ha comunque ottenuto, nell’interlocuzione avvenuta nel corso dell’anno con Astral, che nella definizione del piano di esercizio siano considerate quattro importantissime esigenze del territorio:

1 le attuali linee cittadine saranno integralmente mantenute;

2 vi sarà l’intensificazione delle corse verso Campo dell’Oro, dove è stata attivata la nuova Casa della Comunità della ASL (spostamento che ha causato non poche difficoltà a persone anziane e a chi è impossibilitato a spostarsi con mezzi propri);

3 l’istituzione di un collegamento dedicato al centro oncologico Carlo Chenis a servizio dei pazienti che vi si recano per le terapie e dei loro familiari;

4 non ultimo il Comune vigilerà sulla clausola sociale che garantisce ai dipendenti attualmente impegnati nel tpl la continuità del servizio e ha ottenuto la garanzia da parte di Astral di vigilare sul nuovo rapporto di lavoro.

Il Comune continuerà a rappresentare queste necessità in ogni sede, perché il nuovo assetto non si traduca in meno trasporto pubblico per i cittadini di Civitavecchia e incertezze sul futuro dei lavoratori.