IL RUOLO DELLA MEDICINA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA. SABATO 10 OTTOBRE INIZIATIVA DEL ROTARY CLUB FIUMICINO PORTUS AUGUSTI

Comunicato stampa

Sabato 10 ottobre 2026, alle ore 18, la Sala Grassi dell’Hotel Isola Sacra a Fiumicino (Roma), ospiterà l’incontro pubblico “Il ruolo della Medicina e della Ricerca scientifica”, un rilevante appuntamento di approfondimento promosso dal Rotary Club Fiumicino Portus Augusti, presieduto da Sergio Martuscelli, insieme ai club Rotary Roma Ara Pacis Augustae, Sabina Tevere e Pomezia Lavinium.

L’evento, pensato per offrire una riflessione a tutto tondo sui progressi clinici e sulla cultura della prevenzione, sarà introdotto e moderato da Adelia Lucattini, Membro Ordinario della Società Psicoanalitica Italiana e Full Member dell’International Psychoanalytical Association.

La serata, che vedrà la partecipazione straordinaria della giornalista Margherita Basso e del Dirigente Medico del Policlinico Umberto I di Roma, Vincenzo Bianco, offrirà anche un intenso momento di testimonianza civile e umana con la presentazione del libro “Senza cancro sarei morto” di Mirko Giudici, seguita dal firmacopie.

Il cuore del dibattito si articolerà attraverso gli interventi di un autorevole parterre di relatori, chiamati ad affrontare tematiche cruciali per la Salute pubblica: la giornalista scientifica Marialuisa Roscino approfondirà “Il ruolo dell’informazione scientifica”, il ginecologo Fulvio Leoni porterà il suo contributo specialistico, mentre il ginecologo Franco Carboni, l’otorinolaringoiatra e audiologo Giulio Bicciolo e l’oncologo Carlo Pastore analizzeranno le frontiere terapeutiche e diagnostiche delle rispettive discipline. Il confronto si arricchirà ulteriormente grazie agli apporti della biologa nutrizionista Sabina Bietolini, del ricercatore e chimico farmaceutico Giuseppe Giannini, del Chirurgo Ortopedico, Traumatologo e Medico dello Staff della Federazione Italiana Scherma, Riccardo Foti, e di Loredana Stripoli, capitano di squadra Race for the cure, delineando così un mosaico di competenze in cui la ricerca d’eccellenza, la nutrizione, lo sport e la corretta divulgazione si fondono a servizio del benessere collettivo.