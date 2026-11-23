COMUNICATO STAMPA

Trenta cittadini riuniti nella sala Gasperini per tracciare le linee guida di un programma partecipato per Canale e Montevirginio.

Prossimo appuntamento prima di Natale.

Un pomeriggio schietto, partecipato e ricco di spunti ha segnato l’esordio pubblico di C&M Lab, il laboratorio civico nato dall’iniziativa di un gruppo di cittadine e cittadini residenti a Canale e Montevirginio in vista delle prossime elezioni comunali.

​L’incontro, che si è svolto ieri presso la sala Gasperini, ha visto la partecipazione di circa trenta persone, con oltre dieci interventi dal pubblico che hanno animato il dibattito a partire da una prima bozza di idee elaborata dai promotori. L’obiettivo condiviso è costruire una proposta politica capace di coniugare le esigenze concrete del territorio con le grandi sfide del presente: sostenibilità ambientale, economia circolare, creazione di opportunità lavorative in loco per i giovani, spazi pubblici di aggregazione e sostegno alle fasce più fragili della popolazione.

Ad aprire i lavori è stata Simona Bellanti, portavoce del laboratorio per l’occasione, che ha delineato il metodo e le coordinate del percorso: “Abbiamo bisogno che tante voci si facciano sentire per individuare i reali problemi da risolvere, stabilire le priorità, valutarne la fattibilità e mettere insieme la squadra di competenze necessaria per attuarle. Il nostro vuole essere un lavoro partecipato: non contro qualcuno o qualcosa, ma per costruire insieme il futuro del nostro paese”.

​L’assemblea si è chiusa con l’impegno a ritrovarsi prima delle festività natalizie e con tre azioni concrete per allargare ulteriormente la base del progetto: