Comunicato stampa

«Ringrazio l’aula per il Consiglio straordinario convocato dalla maggioranza e da poco concluso, sulle condizioni delle palazzine ATER di Labaro e La Giustiniana. Parliamo di edifici del patrimonio di edilizia residenziale pubblica della Regione Lazio, situati tra via Offanengo, via delle Galline Bianche e via della Giustiniana, nei quali vivono centinaia di famiglie, bambini, anziani e persone con disabilità che da troppo tempo aspettano risposte e interventi concreti.

Da anni raccogliamo segnalazioni sulle gravi criticità strutturali e manutentive: infiltrazioni d’acqua dai terrazzi e soffitti a rischio crollo, scale condominiali senza illuminazione, androni invasi dai rifiuti, pavimentazioni dissestate, ringhiere divelte e aree verdi trascurate. Non si tratta di semplici problemi di decoro, ma di situazioni che incidono sulla sicurezza e sulla dignità di chi vive in questi edifici.

Come Municipio siamo impegnati da anni nella riqualificazione dei due quartieri, intervenendo anche su alcuni spazi ATER. Tra questi, lo Studio XX – Casa della Musica, per il quale abbiamo ottenuto la consegna dei locali e stanziato 400mila euro per la manutenzione straordinaria, con la progettazione già avviata; l’impianto sportivo di via Offanengo 68, danneggiato dal crollo di una parete e consegnato solo in via provvisoria; il campetto sportivo, l’area ludica e l’anfiteatro davanti alla Biblioteca Galline Bianche, che necessitano di manutenzione e pulizia per cui nell’ultimo periodo abbiamo provveduto spesso in autonomia con il supporto di AMA. Nei giorni scorsi abbiamo inoltre chiesto ad ATER di intervenire sulle infiltrazioni d’acqua nell’edificio sovrastante gli ex locali ASL di via Offanengo, attualmente in ristrutturazione da parte del Municipio, che rischiano di rallentare i lavori.

Ringrazio il Direttore Generale di ATER, Marco Rocchi e il Direttore dell’area tecnica, Claudio Marsilio, per la loro presenza in Aula, che conferma l’importanza della collaborazione istituzionale. Sappiamo che la Regione Lazio ha stanziato oltre 44 milioni di euro per gli interventi sulle case popolari ATER, ma oggi in Consiglio abbiamo appreso che questi fondi per Roma saranno disponibili per le case di Tor Sapienza.

Siamo contenti per gli abitanti di questo quartiere e non intendiamo in alcun modo fare polemica sul fatto che la Regione Lazio non abbia compreso tra gli interventi straordinari da finanziare anche gli immobili del Municipio XV, ma crediamo sia necessario uno stanziamento specifico per il nostro territorio; finanziamento che chiederemo alla Regione Lazio anche per supportare il lavoro di ATER, così come abbiamo fatto richiesta a Roma Capitale per alcuni interventi manutentivi per le case popolari di Via Inverigo a Prima Porta.

La buona notizia di oggi riguarda invece il fatto che siano stati sbloccati gli appalti di manutenzione e per la pulizia delle aree verdi delle aree esterne ATER, per cui speriamo presto nella manutenzione di queste zone.

Per questo, ci è dispiaciuto rilevare che oggi in Aula i Consiglieri municipali di opposizione, per tutta la durata del Consiglio abbiano preferito fare gli avvocati difensori della Regione Lazio piuttosto che supportarci nel richiedere dei fondi specifici per la situazione drammatica di Labaro e La Giustiniana. Un impegno che ribadiamo anche nel documento presentato e votato, dove oltre a essere stato inserito un report contenente tutte le segnalazioni ricevute dai residenti, offre tutta la nostra disponibilità a ospitare nei nostri locali municipali lo sportello ATER per raccogliere le criticità. A questo si aggiunge la nostra proposta di sottoscrivere un protocollo di intesa tra ATER e Municipio XV. Non possiamo lasciare sole le famiglie che vivono in questi complessi, né accettare che il luogo in cui si abita determini la qualità della loro vita.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.