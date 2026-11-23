Comunicato stampa
Un evento per festeggiare il ritorno cartaceo e online della prestigiosa rivista di politica e cultura.
Mercoledì 25 novembre, dalle 17.30, al Teatro Basilica, lancerà la sua mostra “Bentornata Rinascita”, a cura di Roberto Gramiccia.
Saranno presenti con noi Sabrina Alfonsi, Goffredo Bettini, Angelo Bonelli, Valeria Cademartori, Mario Ciarla, Giuseppe Conte, Ivana Della Portella, Norma Felli, Nicola Fratoianni, Andrea Orlando e Simone Oggionni.
La mostra rimarrà aperta e visitabile dal 25 novembre al 18 dicembre, escluso festivi, dalle ore 16 alle ore 19. Ingresso libero e possibilità di acquistare le opere, dando un contributo importante alla nostra rivista.
Vi aspetto