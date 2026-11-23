Comunicato stampa

ALL’INTERNO DI “CASA ITALIA” OGNI MARTEDI’ CON MARGHERITA BASSO

Roma, 23 novembre 2026

Il Natale si avvicina e anche gli amici a quattro zampe potranno avere i loro dolci delle feste. È uno dei temi al centro della nuova puntata di “Battito animale”, la rubrica dedicata al mondo degli animali condotta da Margherita Basso, in onda martedì 24 novembre alle 17.30 su Rai Italia e RaiPlay, all’interno di “Casa Italia”, il programma condotto da Roberta Ammendola.

Ospite in studio sarà Michele Pepe, maestro pasticcere originario del Cilento, ideatore di Baunettone e Baundoro, due dolci natalizi pensati appositamente per cani e gatti. Con lui si parlerà della nascita di questa particolare iniziativa, degli ingredienti utilizzati, dell’attenzione alla sicurezza e alle esigenze alimentari degli animali domestici e delle modalità di somministrazione di queste specialità.

La puntata farà inoltre tappa a Torino, dove si è recentemente svolta Quattrozampeinfiera, manifestazione dedicata agli animali da compagnia, tra spazi espositivi, attività, novità e proposte per chi vive con un cane o un gatto. Un’occasione per approfondire anche il tema dei costi legati alla cura e al benessere degli animali domestici.

In chiusura, un ricordo speciale per Gandalf, il cavallo bianco che per oltre vent’anni ha vissuto libero nel borgo abbandonato di Gallena, sulle colline senesi, diventando una presenza familiare per gli abitanti del luogo. Una storia di libertà e amore per gli animali, conclusasi il 18 novembre con la sua scomparsa.

“Battito animale” è l’appuntamento settimanale di Rai Italia dedicato alle storie, alle curiosità e ai temi che riguardano il rapporto tra esseri umani e animali.