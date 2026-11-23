Comunicato stampa

Roma, 23 novembre 2026 – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Gruppo Capitolino Azione, con il patrocinio della Città Metropolitana di Roma Capitale, promuove l’iniziativa “La carne delle donne: quando l’arte riflette sui femminicidi”, in programma presso la Sala Sassoli di Palazzo Valentini, in via IV Novembre 119/A, mercoledì 25 novembre, dalle ore 17.30 alle ore 19.30.

Al centro dell’iniziativa l’installazione “Carne da macello”, opera dell’artista e scrittrice Elisabetta Vallecoccia, che attraverso immagini e simboli di forte impatto affronta il tema della violenza maschile contro le donne, denunciando una cultura che troppo spesso considera il corpo femminile una “carne da possedere e da consumare”.

Ad aprire l’esposizione sarà Flavia De Gregorio, capogruppo di Azione in Campidoglio. Interverranno inoltre Antonio De Santis, consigliere capitolino di Azione, ed Elisabetta Vallecoccia, autrice e artista multidisciplinare dell’installazione.

L’allestimento comprenderà una serie di pannelli espositivi con immagini artistiche raffiguranti tagli di carne, utilizzati dall’artista come potente metafora della disumanizzazione e dell’oggettivazione del corpo femminile. Accanto alle opere saranno inoltre esposti due pannelli commemorativi dedicati alle vittime di femminicidio, sui quali saranno riportati i nomi delle donne uccise, affinché la riflessione artistica si accompagni alla memoria concreta delle vite spezzate dalla violenza.

L’installazione intende accendere i riflettori non solo sulla brutalità dei femminicidi, ma anche sulle forme più diffuse e spesso silenziose della violenza di genere: il controllo, il possesso, la svalutazione, l’isolamento e la manipolazione psicologica che precedono troppo spesso gli episodi più estremi.

Attraverso il linguaggio dell’arte, Elisabetta Vallecoccia propone un percorso di denuncia e consapevolezza che invita il pubblico a interrogarsi sulle radici culturali della violenza contro le donne e sulla necessità di costruire una società fondata sul rispetto, sull’uguaglianza e sulla piena autodeterminazione femminile.

“L’arte può essere uno strumento potente per dare voce a ciò che troppo spesso resta invisibile. Ricordare le vittime e mantenere alta l’attenzione sul fenomeno della violenza di genere è un dovere delle istituzioni e dell’intera comunità”, dichiarano gli esponenti di Azione promotori dell’iniziativa.

L’appuntamento del 25 novembre vuole essere un momento di riflessione collettiva, memoria e impegno civile, nella consapevolezza che il contrasto alla violenza sulle donne passa anche attraverso la cultura, l’educazione e il cambiamento sociale.