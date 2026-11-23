Comunicato stampa

Volontari, studenti e cittadini mettono a dimora 30 nuovi alberi.



Nemmeno il tempo incerto e la pioggia di questa mattina hanno fermato la 11a edizione della Marcia degli Alberi. Domenica 22 novembre 2026 Ladispoli (Roma) ha risposto ancora una volta a un appuntamento che, anno dopo anno, riesce a mettere insieme associazioni, scuole e tanti cittadini uniti dalla stessa voglia di prendersi cura del proprio territorio.

Il corteo è partito da Piazzale Roma e ha attraversato viale Italia grazie anche all’entusiasmo e alla partecipazione delle scuole, I.C. Caravaggio, I.C. Ladispoli 1 e Livatino, che con la loro presenza hanno reso la mattinata ancora più viva e sentita. Accanto ai partecipanti non è mancato Valentino Valentini, storico promotore dell’iniziativa. Con l’autorizzazione e il patrocinio del Comune di Ladispoli, nei giardini di via Firenze sono stati messi a dimora 30 nuovi alberi. Una scelta varia e pensata per far crescere un piccolo bosco urbano ricco di biodiversità: lecci, carrubi, falso pepe, frassini, ulivi, tigli, roverelle, noce, albicocco e melograni, di cui la comunità continuerà a prendersi cura nel tempo, come accade ormai ogni anno. Piantare alberi in città non è solo un gesto simbolico: significa migliorare l’aria che respiriamo, creare ombra, mitigare il clima e rendere i quartieri più accoglienti e vivi. È questo lo spirito che anima la manifestazione, realizzata anche con il patrocinio della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore e in collaborazione con Regione Lazio, Arsial e la Rete Diocesana per la Cura del Creato. Alla giornata hanno preso parte tantissime realtà del territorio e non solo: Salviamo il Paesaggio Litorale Roma Nord, Scuolambiente, Farmacia Salvo D’Acquisto di Palidoro, Libera – delegazione Ladispoli-Cerveteri, Natura per tutti Onlus, APS Piccolo Fiore ETS, APS Nuove Frontiere ETS, LIPU, Dammi la Zampa Onlus, Daje de Alberi, AVO Ladispoli, CORITA – Comitato Rimboschimento città di Taranto, Marevivo Delegazione Regionale Lazio, Parrocchia Sacro Cuore di Gesù, Ladispoli Forum Ambiente, Humanitas, l’artista Luisana Leone, Animo ODV, N.O.G.R.A. Ladispoli, Associazione Nazionale Polizia di Stato, Circolo Laudato Si’ Sacro Cuore Ladispoli, Auser Civitavecchia (gruppo Cerveteri-Ladispoli), Comitato Genitori I.C. Caravaggio, GACELATA – Gruppo Archeologico di Cerveteri-Ladispoli-Tarquinia APS, Scout Ladispoli 2, Italia Nostra – litorale romano. Una mattinata bagnata ma piena di partecipazione, che conferma quanto questa comunità sappia camminare insieme — e camminare dalla parte degli alberi.

