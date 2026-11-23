Comunicato stampa

Nella settimana che conduce al 25 Novembre, Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro la Donna, tante le iniziative organizzate a Cerveteri dall’Amministrazione comunale, affiancate da altrettanti appuntamenti promossi da realtà associative locali.

Occasioni per riflettere, per condividere, per formare ed informare. Momenti di dibattito, per non dimenticare tutte le Donne vittime di violenza, soprusi, discriminazioni. Donne che ogni giorno vedono violati diritti, in Italia, in ogni angolo del mondo.

Una serie di iniziative iniziate sabato, con lo svelamento, nell’ambito del progetto “Rompi il Silenzio” di Croce Rossa Italiana, di una panchina rossa sotto la Quercia di Largo Almuñécar, albero monumentale italiano.

Luogo simbolo della città che da oggi ospita un segnale forte, che non può essere ignorato. A far da cornice all’iniziativa, la toccante lettura di Giuseppe Mele “Se domani non torno”, poesia di Cristina Torres Càceres, attivista peruviana e divenuta virale dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin e il gazebo informativo curato dai giovani di Croce Rossa Comitato Locale Santa Severa / Santa Marinella.

I prossimi appuntamenti sono fissati per domani, martedì 24 novembre alle ore 16:00 presso il Centro Antiviolenza Le Farfalle in via dei Bastioni, quando si terrà la cerimonia di consegna di un manifesto artistico donato dal Maestro Attilio Tognacci, in un’iniziativa a cura dell’Associazione InArte.

I successivi eventi invece sono sabato 28 novembre, alle ore 10:00 in Sala Ruspoli con la presentazione del libro di Mapi Danna, Maria Paola Danna all’anagrafe, giornalista e speaker radiofonica, che presenterà il libro “Intere”, un saggio narrativo tra storie, arte, psicologia, filosofia, imprese sportive e musica e la proiezione di “Majonezë”, cortometraggio pluripremiato e candidato tra gli altri al David di Donatello come miglior corto di Giulia Grandinetti. Due momenti artistici inoltre impreziosiranno la mattinata: la musica della cantautrice Cristiana De Bonis, in un’esibizione voce e chitarra acustica, tra sonorità mediterranee, folk e pop d’autore e la mostra fotografica “Sguardi interi”, volti, gesti e storie di donne colte nella loro forza e nella loro fragilità, mai ridotte a vittime.

Infine, lunedì 30 novembre alle ore 10:00 sempre in Sala Ruspoli si terrà l’evento conclusivo del progetto “Cassette Viola”, una mattinata di storie, testimonianze e dati sulla parità di genere nei luoghi di lavoro. Un momento di ascolto e confronto per rompere il silenzio, sensibilizzare la comunità e promuovere una rete di supporto sul territorio. Presenterà la mattinata, Ileana Aiese Cigliano della Cooperativa Sociale BeFree, realtà che gestisce il Centro Antiviolenza “Le Farfalle”