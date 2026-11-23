Comunicato stampa

Fino a domenica 29 novembre 3×2 su centinaia di articoli e sconti del 30% su benessere, bellezza e gioielli anallergici

Cerveteri, 23 novembre 2026 – Prende il via oggi e proseguirà fino a domenica 29 novembre la Black Week nelle sei Farmacie Comunali di Cerveteri gestite dalla Multiservizi Caerite. Una settimana intera di promozioni straordinarie pensate per offrire ai cittadini un’importante occasione di risparmio, mantenendo alta la qualità dei prodotti e la possibilità di farsi consigliare dal personale altamente qualificato delle Farmacie Comunali di Cerveteri.

Per tutta la Black Week, in tutte le sei sedi sul territorio:

3×2 su centinaia di articoli selezionati;

Sconto del 30% sul reparto benessere e bellezza ;

Sconto del 30% su gioielli e bigiotteria anallergica.

Un’iniziativa che conferma l’attenzione delle Farmacie Comunali nel proporre prodotti selezionati e di qualità a prezzi accessibili, così da rispondere alle esigenze di spesa di ogni cittadino.

Oltre alle promozioni della Black Week, nelle sei sedi restano attivi tutto l’anno gli sconti fissi su linee essenziali per la quotidianità — sportivi (integratori, energetici e superfood), prima infanzia (omogenizzati e latte in polvere) e benessere femminile (assorbenti) — insieme ai servizi specialistici a tariffa calmierata: consulenze con psicologa, nutrizionista, assistenza infermieristica e i percorsi dedicati ai pazienti oncologici in collaborazione con l’associazione Onconauti. Sugli scaffali sono inoltre già arrivati i nuovi cofanetti e le idee regalo per il Natale, pensati per chi desidera scegliere in anticipo i propri pensieri per le feste.

«Le Farmacie Comunali sono sempre più un punto di riferimento concreto per la salute e il benessere quotidiano della nostra città» – dichiara Linda Ferretti, Direttore Generale della Multiservizi Caerite S.p.A. – «Il nostro impegno è garantire ai cittadini di Cerveteri prodotti sicuri, naturali e di alta qualità, ma davvero alla portata di tutte le fasce di spesa. Iniziative come la Black Week, che si affiancano ai nostri prezzi calmierati e ai servizi specialistici sul territorio, nascono proprio per sostenere concretamente le famiglie».

Le promozioni sono valide fino a esaurimento scorte e non sono cumulabili con altre offerte in corso presso tutte le 6 sedi delle Farmacie Comunali di Cerveteri:

Farmacia Comunale 1: Piazza Risorgimento, 21 (Centro Storico)

Farmacia Comunale 2: Via Oriolo, 1 (Cerenova)

Farmacia Comunale 3: Via del Prato del Cavaliere, 4 (Zona Coop)

Farmacia Comunale 4: Piazza Nicola Pagliuca, 3 (Due Casette / Furbara)

Farmacia Comunale 5: Via Settevene Palo, 81 (aperta dal lunedì al sabato con orario continuato 07:30 – 21:00)

Farmacia Comunale 6: Via Fontana Morella, 84 (Zona Aurelia)