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Al Teatro Petrolini di Testaccio la II edizione di Voci e Tradizioni del Lazio

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Comunicato stampa

Dopo il successo dello scorso anno, l’associazione La Stanza 236 APS
presenta la seconda edizione di “Voci e Tradizioni del Lazio”, un
progetto realizzato con il contributo della Regione Lazio, attraverso
il Fondo per le iniziative di promozione e valorizzazione del
territorio regionale.
Domenica 18 ottobre, lo storico Teatro Petrolini di Testaccio a Roma
alzerà il sipario Ospitando la giornata conclusiva della
manifestazione, caratterizzata da un programma dedicato al teatro, ai
dialetti e al patrimonio culturale ed enogastronomico del territorio.
Il progetto nasce infatti dall’incontro tra paesaggio, arte e
tradizioni, espressioni di un’identità che si racconta anche
attraverso i prodotti enogastronomici tipici locali.
Per oltre tre mesi, l’associazione promotrice dell’iniziativa, ha
attraversato alcuni dei luoghi più suggestivi del Lazio, alla ricerca
di artisti e realtà capaci di rappresentarne la ricchezza culturale e
di portarla in scena. Un lungo viaggio che sarà suggellato proprio
nella giornata del 18 ottobre, La selezione degli artisti ha richiesto
un attento lavoro di ricerca e confronto. L’obiettivo è fare della
manifestazione un appuntamento annuale, offrendo occasioni di incontro
e visibilità a chi custodisce e rinnova le tradizioni del Lazio. La
giornata, che vedrà l’intervento di saluto istituzionale da parte
dell’On. Federico Rocca, Consigliere di Roma Capitale,  si aprirà alle
10:30 con uno stage formativo teatrale della durata di tre ore,
dedicato alla commedia atellana, antica forma di teatro popolare
italico nata ad Atella e successivamente diffusasi a Roma. Il percorso
offrirà anche un approfondimento sulle tradizioni comiche dell’Italia
antica, dall’atellana alla commedia togata, con particolare attenzione
al contesto storico e culturale del Lazio meridionale e del territorio
dell’attuale provincia di Frosinone. Lo stage avrà carattere
teorico-pratico e sarà articolato in due parti: un’introduzione
storica e teorica e una sessione pratica, dedicata all’ipotesi di una
rappresentazione contemporanea. A condurlo sarà il Maestro Piergiorgio
Sperduti, direttore artistico de “La Valigia di Prospero”. Nel
pomeriggio si svolgerà la rassegna-concorso di monologhi e corti
teatrali, con artisti provenienti dalle cinque province del Lazio. Le
esibizioni proporranno testi nei dialetti locali oppure dedicati a
personaggi e luoghi della regione. Una giuria composta da attori e
registi teatrali assegnerà i tre premi in palio. A seguire, uno spazio
promozionale dedicato al turismo culturale del Lazio, con
dimostrazioni e degustazioni gratuite di prodotti enogastronomici
tipici della regione, completerà il ricco programma.

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