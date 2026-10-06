Al Teatro Petrolini di Testaccio la II edizione di Voci e Tradizioni del Lazio

Comunicato stampa

Dopo il successo dello scorso anno, l’associazione La Stanza 236 APS

presenta la seconda edizione di “Voci e Tradizioni del Lazio”, un

progetto realizzato con il contributo della Regione Lazio, attraverso

il Fondo per le iniziative di promozione e valorizzazione del

territorio regionale.

Domenica 18 ottobre, lo storico Teatro Petrolini di Testaccio a Roma

alzerà il sipario Ospitando la giornata conclusiva della

manifestazione, caratterizzata da un programma dedicato al teatro, ai

dialetti e al patrimonio culturale ed enogastronomico del territorio.

Il progetto nasce infatti dall’incontro tra paesaggio, arte e

tradizioni, espressioni di un’identità che si racconta anche

attraverso i prodotti enogastronomici tipici locali.

Per oltre tre mesi, l’associazione promotrice dell’iniziativa, ha

attraversato alcuni dei luoghi più suggestivi del Lazio, alla ricerca

di artisti e realtà capaci di rappresentarne la ricchezza culturale e

di portarla in scena. Un lungo viaggio che sarà suggellato proprio

nella giornata del 18 ottobre, La selezione degli artisti ha richiesto

un attento lavoro di ricerca e confronto. L’obiettivo è fare della

manifestazione un appuntamento annuale, offrendo occasioni di incontro

e visibilità a chi custodisce e rinnova le tradizioni del Lazio. La

giornata, che vedrà l’intervento di saluto istituzionale da parte

dell’On. Federico Rocca, Consigliere di Roma Capitale, si aprirà alle

10:30 con uno stage formativo teatrale della durata di tre ore,

dedicato alla commedia atellana, antica forma di teatro popolare

italico nata ad Atella e successivamente diffusasi a Roma. Il percorso

offrirà anche un approfondimento sulle tradizioni comiche dell’Italia

antica, dall’atellana alla commedia togata, con particolare attenzione

al contesto storico e culturale del Lazio meridionale e del territorio

dell’attuale provincia di Frosinone. Lo stage avrà carattere

teorico-pratico e sarà articolato in due parti: un’introduzione

storica e teorica e una sessione pratica, dedicata all’ipotesi di una

rappresentazione contemporanea. A condurlo sarà il Maestro Piergiorgio

Sperduti, direttore artistico de “La Valigia di Prospero”. Nel

pomeriggio si svolgerà la rassegna-concorso di monologhi e corti

teatrali, con artisti provenienti dalle cinque province del Lazio. Le

esibizioni proporranno testi nei dialetti locali oppure dedicati a

personaggi e luoghi della regione. Una giuria composta da attori e

registi teatrali assegnerà i tre premi in palio. A seguire, uno spazio

promozionale dedicato al turismo culturale del Lazio, con

dimostrazioni e degustazioni gratuite di prodotti enogastronomici

tipici della regione, completerà il ricco programma.

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