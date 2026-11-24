La mattina del 23 novembre è stata inaugurata, in via degli Asinelli 7, la nuova Casa di Comunità di Trevignano Romano. Quella che fino a poco tempo fa era una struttura fatiscente e abbandonata da anni, a pochi passi dalle rive del lago di Bracciano, si presenta oggi completamente trasformata. Un intervento che ha restituito alla collettività un immobile recuperato grazie ai fondi del PNRR e che ha contribuito alla riqualificazione dell’intera area in tempi particolarmente rapidi.

Alla cerimonia era presente il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, che, dopo il tradizionale taglio del nastro affidato, come da sua consuetudine, al personale infermieristico, ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera. Nel suo intervento ha ricordato, numeri alla mano, gli investimenti compiuti negli ultimi anni nella sanità regionale, sottolineando il numero di ospedali e Case di Comunità inaugurati nel Lazio e annunciando l’impegno ad assumere nei prossimi anni 400 nuovi operatori.

Il presidente Rocca ha inoltre richiamato il valore della collaborazione istituzionale, citando la presenza della consigliera regionale di opposizione Eleonora Mattia e ribadendo come la sanità debba rappresentare un terreno comune di impegno, al di là delle appartenenze politiche: «La sanità non è né di destra né di sinistra».

L’intervento del presidente della Regione, accompagnato dai consiglieri regionali Giorgio Simeoni e Mario Luciano Crea, è stato preceduto da quelli della direttrice generale della ASL Roma 4, Dott.ssa Rosaria Marino, e della sindaca di Trevignano Romano, Claudia Maciucchi, che hanno rilasciato a L’Agone, presente il presidente Giovanni Furgiuele, le seguenti dichiarazioni:

Dott.ssa Rosaria Marino Direttrice Generale ASL RM 4

Oggi inauguriamo con il Presidente Rocca questa bella struttura di Trevignano, la Casa di comunità, una struttura che è destinata, se ci riusciamo, altre a essere una Casa di comunità, a diventare un punto di riferimento per la medicina dello sport di tutta la nostra Asl, anche perché qui la logistica lo consente perché ci sono molte attività sportive sul lago. Questo è l’obiettivo che ci siamo posti. Adesso l’importante è che cominci a funzionale tutta la specialistica prevista che darà sicuramente una risposta importante a questo territorio.

Claudia Maciucchi Sindaca di Trevignano Romano

Oggi è un giorno molto importante per la nostra amministrazione e soprattutto per tutta la comunità di Trevignano. Abbiamo raggiunto due obiettivi principali: il primo è che abbiamo portato la sanità ai cittadini, veramente a chilometro zero, il secondo obiettivo è che abbiamo riqualificato quello che chiamavo un ecomostro e quindi per noi è stato veramente importante. Di questo dobbiamo ringraziare tante persone perché sappiamo benissimo che le cose non si fanno da sole ma con il contributo di tanti soggetti. In questo caso le Istituzioni, quindi partiamo dalla Regione Lazio, l’attuale e la precedente consigliatura, la Asl rm 4, il Comune di Trevignano Romano, tutti hanno lavorato affinché questo progetto si potesse realizzare.

Presenti all’inaugurazione, oltre a numerosi cittadini, anche i sindaci del territorio: Marco Crocicchi per Bracciano, Angelo Pizzigallo per Anguillara Sabazia, Alessio Telloni per Manziana e Alessandro Bettarelli per Canale Monterano, a testimonianza dell’importanza sovracomunale che la nuova struttura riveste per l’intero comprensorio del lago di Bracciano.

Al termine della cerimonia il vicesindaco e assessore al Turismo e allo Spettacolo di Trevignano Romano, Luca Galloni, ha affidato a L’Agone un breve commento sull’inaugurazione e sul significato che l’opera assume per la comunità locale:

Oggi è un grande giorno non solo perché inauguriamo un vero presidio di sanità territoriale ma soprattutto perché abbiamo portato a termine, grazie al PNRR sanità alla Regione Lazio una grande opera di riqualificazione urbana. Qui c’era un’area lasciata al degrado, oggi c’è un servizio che è utile alla cittadinanza tutti i giorni.

Lorenzo Avincola redattore L’agone