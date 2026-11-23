Il 25 novembre sarà la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Se nel 1999 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha ritenuto necessario istituire una ricorrenza che facesse luce su questo problema strutturale, ad oggi il bisogno è quello di trasformare la ricorrenza in un impegno quotidiano collettivo. Questo è il motivo che ha spinto il coordinamento “ZittaMai” a organizzare non una, ma ben tre giornate aperte a tutta la collettività, con un obiettivo ben preciso: sensibilizzare sul tema della violenza di genere e prevenirla, discutendone insieme a persone che hanno offerto la loro professionalità e competenza in nome della causa femminista.

In particolare, il 21 novembre, “ZittaMai” ha organizzato un’assemblea pubblica, alla quale tutta la cittadinanza è stata invitata a partecipare attivamente. Sono intervenute anche due professioniste che giornalmente, attraverso le associazioni di cui fanno parte, si interfacciano con situazioni che riguardano la violenza di genere: Alessia D’Innocenzo, Responsabile dell’Area Prevenzione dell’associazione “Differenza Donna”, e l’Avvocata Patrizia Schiarizza, Presidente dell’associazione “Il Giardino Segreto”, che si occupa dei figli delle donne vittime di femminicidio.

D’Innocenzo ha sottolineato l’importanza della formazione di tutte le istituzioni, delle Forze dell’ordine, dei professionisti che hanno a che fare con donne vittime di violenza, mettendo l’accento sull’urgenza di fare formazione anche all’interno delle scuole. «Noi abbiamo un grande collegamento con le scuole, ma questo non ci basta: abbiamo bisogno di una legge che ci consenta di trattare queste tematiche anche negli ambienti scolastici» dichiara D’Innocenzo. È dibattito particolarmente attuale quello a proposito del DDL Valditara, il quale impedirebbe l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole, a meno che non ci sia il consenso informato delle famiglie. Questo, chiaramente, rende più difficile portare la prevenzione e la sensibilizzazione sul tema della violenza di genere all’attenzione dei più giovani, cosa ritenuta invece più che necessaria.

È stato chiesto anche quale sia il modo giusto per parlare con una donna che si sospetta possa essere vittima di violenza, e D’Innocenzo ha chiarito che non bisogna mai scegliere al suo posto, ma lasciare a lei il potere di decidere. Bisogna darle appoggio, farle eventualmente notare i segnali di violenza che non riesce a riconoscere da sola e indicarle i luoghi più consoni in cui trovare supporto, come i CAV e le Case Rifugio.

Lasciare alle donne la libertà di scegliere come muoversi è fondamentale, sia per evitare che finiscano per chiudersi e rifiutare l’aiuto esterno, sia perché acquisiscano piena consapevolezza di ciò che viene dopo la denuncia. Secondo gli ultimi dati ISTAT, infatti, la maggior parte delle violenze viene perpetrata all’interno delle mura domestiche: in questi casi denunciare vuol dire anche stravolgere la propria vita, e quasi mai si ha la cognizione di quanto ciò possa essere benefico. Si prova perlopiù paura, ed è comprensibile. Per questo il lavoro di realtà come “Differenza Donna” resta cruciale nell’affiancare chi decide di sottrarsi alle violenze maschili.

Il lavoro che porta avanti “Il Giardino Segreto” è diverso, ma altrettanto importante. «Noi arriviamo in un momento molto complesso» dichiara l’avvocata Schiarizza «perché arriviamo quando non c’è stato un percorso di consapevolezza, dopo che il bambino ha vissuto una delle esperienze più drammatiche che un bambino possa vivere, che è quello di perdere la mamma, e la perde perché gli viene ammazzata da suo padre». Le parole che Schiarizza ha scelto di utilizzare sono forti, ma mettono a fuoco la realtà dei fatti: un femminicidio non ha come protagonisti un mostro e una persona fragile, ma un uomo che decide di uccidere e una donna a cui viene tolta la vita. Quando questo accade, le conseguenze si riflettono anche sulla rete di affetti che quella donna aveva attorno a sé, a partire dai figli.

Schiarizza ha anche parlato della cosiddetta “violenza assistita”, osservando che ridurre a un semplice “vedere” l’esperienza di bambine e bambini esposti alle violenze dell’uomo sulla donna non è del tutto corretto, perché chi fa esperienza di episodi del genere non è solo un testimone, ma diventa una vittima a propria volta. «Nella misura in cui i figli vedono il papà che quotidianamente maltratta la mamma, quello è un trauma e, in quanto tale, modifica le aree del cervello del bambino. Non lo dico io, ma le neuroscienze. È un trauma che può essere trasmesso di generazione in generazione», chiarisce Schiarizza.

Alcuni studi effettuati negli USA le danno ragione: circa 275 milioni di bambini ogni anno sono testimoni delle violenze all’interno delle mura domestiche, e ciò che emerge è che l’esposizione alle violenze aumenta il rischio di assumere comportamenti criminali, lo sviluppo di problemi di salute mentale e il rischio di emulare i comportamenti abusanti nelle relazioni future. E ancora, tali traumi possono causare danni neuronali e alterazioni nel funzionamento del cervello, al punto che possono influenzare il comportamento, le emozioni e la salute fisica futura dei soggetti coinvolti, con gravi risvolti anche sul piano dell’apprendimento e della memoria (Howell et al., 2016).

Dunque, un bambino subisce a sua volta la violenza di cui è testimone, anche se non ne è il bersaglio diretto.

Le informazioni emerse durante l’assemblea pubblica aiutano a comprendere la portata strutturale della violenza maschile contro le donne, e il coinvolgimento dei partecipanti ha confermato l’importanza di aprire spazi di questo tipo. Non sono passate inosservate le parole di due giovani studentesse intervenute per esprimere vicinanza alle donne vittime di violenza e la volontà di agire concretamente per sradicare dalla società la cultura patriarcale: un segnale a riprova dell’impatto positivo che le nuove generazioni, se coinvolte, sono in grado di dare.

Occasioni di confronto come quella offerta da “ZittaMai” sono spazi preziosi per una lotta che deve essere portata avanti ogni giorno, fino a quando il 25 novembre non sarà più necessario.

L’agone era presente all’evento, e ribadisce la sua vicinanza a tutte le donne vittime di violenza.

Chiara Venturen, redattrice L’agone