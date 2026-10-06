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6 Ottobre, 2026
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Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo".

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LI CAPPANNARI – LA NASCITA DI MANZIANA

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Dal profilo Facebook del Comune di Manziana

Un viaggio nel passato di Manziana raccontato attraverso il teatro, la memoria e l’energia dei ragazzi dell’Oratorio San Giovanni Battista di Manziana.
Domenica 11 ottobre, alle ore 16:00, presso la Ex Motosi, in via Lazio, andrà in scena il saggio finale di teatro “Li Cappannari – La nascita di Manziana”: una messa in scena realizzata dai ragazzi per raccontare, attraverso il teatro, la storia e le origini della nostra comunità.
Lo spettacolo durerà circa 40 minuti e, al termine, sarà possibile condividere insieme un piccolo rinfresco e festeggiare il percorso realizzato con le famiglie.
Ex Motosi – Via Lazio, Manziana
Domenica 11 ottobre
Ore 16:00
L’iniziativa è della Parrocchia San Giovanni Battista di Manziana, con la messa in scena teatrale ideata e curata dal Centro Anziani Incontri APS, con il supporto del Consorzio QuattroPuntoTre – Distretto Socio-Sanitario RM 4.3 e il finanziamento della Regione Lazio nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Oratori – Attività Spesa Corrente 2026”, e patrocinato dal Comune di Manziana.
Vi aspettiamo per vivere insieme un piccolo pezzo della storia di Manziana, raccontato con gli occhi e la voce delle nuove generazioni.
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