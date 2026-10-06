LI CAPPANNARI – LA NASCITA DI MANZIANA

Lo spettacolo durerà circa 40 minuti e, al termine, sarà possibile condividere insieme un piccolo rinfresco e festeggiare il percorso realizzato con le famiglie.

L’iniziativa è della Parrocchia San Giovanni Battista di Manziana, con la messa in scena teatrale ideata e curata dal Centro Anziani Incontri APS, con il supporto del Consorzio QuattroPuntoTre – Distretto Socio-Sanitario RM 4.3 e il finanziamento della Regione Lazio nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Oratori – Attività Spesa Corrente 2026”, e patrocinato dal Comune di Manziana.