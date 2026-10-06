FRANCIA. OGGI RETE STUDENTI LAZIO IN PIAZZA A PARIGI : «AL FIANCO DEGLI STUDENTI FRANCESI: LOTTA SENZA CONFINI CONTRO TAGLI E AUSTERITÀ»

Comunicato stampa

ROMA, 06 Ottobre 2026 – Oggi, una delegazione della Rete degli Studenti Medi del Lazio sarà a Parigi al fianco delle studentesse e degli studenti francesi in occasione della giornata di mobilitazione nazionale.

La presenza del sindacato studentesco del Lazio vuole riaffermare la necessità di una convergenza internazionale di fronte agli attacchi al diritto allo studio, alle politiche di definanziamento della scuola pubblica e alla repressione del dissenso giovanile.

«Le rivendicazioni degli studenti francesi sono le nostre» dichiara Simone Montori, Coordinatore Regionale della Rete degli Studenti Medi del Lazio. «A Roma come a Parigi affrontiamo governi che rispondono ai giovani con tagli e precarietà. La giornata di oggi è una tappa fondamentale del percorso che ci vedrà di nuovo in piazza il 17 ottobre a Roma e in occasione dello sciopero studentesco del 20 novembre: la lotta per l’istruzione pubblica non ha confini».