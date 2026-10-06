Sicurezza in acqua: il Consorzio Lago di Bracciano promuove la manifestazione “La Rete di Salvamento”

Nella splendida cornice del lago di Bracciano, si è svolto ieri 12 settembre 2026,la prima delle cinque dimostrazioni e centro nevralgico della cultura sulla sicurezza in acqua.

Il Consorzio di Navigazione sul Lago di Bracciano, in stretta collaborazione con il DNEM (Dipartimento Nazionale Emergenza Mare) con il suo Presidente Antonello Bentivegna, ideatori del progetto (2023) Lago sicuro e numerosi Enti, organizzazioni e associazioni del territorio, tra cui l’Associazione Carabinieri di Bracciano e il Patrocinio dei Comuni di Bracciano, Anguillara Sabazia e Trevignano Romano, hanno presentato la manifestazione “La Rete di Salvamento”.

Una giornata interamente dedicata alle simulazioni di soccorso, alla prevenzione e alla formazione per cittadini e famiglie. La presentazione è stata curata da Danilo Ciaralli di Euro Plast Tech.

“La sicurezza sul nostro lago non è solo un obiettivo istituzionale, ma una responsabilità collettiva che coltiviamo ogni giorno con dedizione”, dichiara il Presidente del Consorzio Lago di Bracciano Francesco Pizzorno. “La manifestazione ‘La Rete di Salvamento’ nasce proprio dalla volontà di unire le forze e accendere i riflettori su un tema vitale. Vogliamo che il nostro splendido bacino sia un luogo di bellezza, ma soprattutto di massima sicurezza per chiunque lo frequenti”.

L’evento è stato ricco con un programma di dimostrazioni pratiche di procedure di salvataggio sia in mare che sul lago, sessioni di primo soccorso e focus informativi cruciali. Particolare attenzione è stata dedicata alla prevenzione degli incidenti, alla sicurezza dei bambini e delle famiglie in acqua, e all’ottimizzazione del coordinamento tra tutti i corpi dello Stato, le forze dell’ordine e le associazioni di volontariato che operano quotidianamente nella gestione delle emergenze.

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“Un ringraziamento profondo va al DNEM e a tutti gli Enti, alle organizzazioni e ai volontari che hanno reso possibile questo evento straordinario”, continua il Presidente. “Il loro lavoro instancabile e la loro competenza sono la vera maglia di quella ‘rete’ che protegge la nostra comunità. Voglio evidenziare, infine il lavoro svolto dai due studenti/ingegneri della Università di Roma Tre che hanno studiato e progettato i prototipi. Questo dimostra la assoluta qualità scientifica ed il valore della Università pubblica italiana, asset determinante nel nostro Paese, da difendere con energia per evitare il trasferimento all’estero di tanti giovani preparati con sacrifici di famiglie e risorse pubbliche e stretta dalla concorrenza al ribasso dal proliferare di “laureifici”di minore qualità, ma che erogano titoli equipollenti.

Dalle parole del Presidente e degli Organizzatori è venuto un forte invito caloroso rivolto a tutta la cittadinanza, alle famiglie e ai frequentatori del lago ad informarsi e conoscere le regole della prevenzione è il primo e più efficace atto di salvataggio”. Giornata stupenda sia per la partecipazione che per le meraviglie del nostro territorio. Ringrazio L’agone nuovo, sempre presente e attento alle iniziative del Consorzio e non solo.

L’appuntamento è continuato con le dimostrazioni, formazione e informazione di salvataggio sulle rive del lago, curata da Marco Gigante