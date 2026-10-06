Convegno «La libertà sottratta, passo dopo passo» – Anguillara Sabazia, 29 novembre 2026

Comunicato stampa

La libertà sottratta, passo dopo passo

Manipolazione tossica e narcisismo. Dal controllo nelle relazioni alle sue conseguenze: evidenze,

prevenzione e tutela.

Ideazione, organizzazione e moderazione: Ilaria Morelli, criminologa investigativa forense e

grafologa forense.

Data: domenica 29 novembre 2026.

Orari: accoglienza dalle ore 9:30; inizio alle ore 10:00; conclusione prevista alle ore 13:30.

Sede confermata: sala comunale Ex Consorzio Agrario, Via Anguillarese 145, Anguillara Sabazia

(Roma).

Accesso: gratuito e aperto alla cittadinanza.

Finalità e impostazione

Il convegno nasce per offrire alla cittadinanza un’occasione di informazione e confronto sulle

dinamiche di controllo nelle relazioni, sui loro effetti e sulle possibilità di prevenzione e tutela.

L’obiettivo è aiutare il pubblico a riconoscere comportamenti e segnali, distinguendo l’analisi dei

fatti dalle etichette attribuite alle persone.

Il percorso mette in dialogo criminologia, psicologia, psicoterapia, scienze forensi, diritto ed

esperienza delle reti di supporto. Il linguaggio sarà accessibile e gli interventi fondati sulle

diverse competenze professionali dei relatori. Il confronto finale consentirà di raccogliere

domande del pubblico.

Frase guida: “Dare il nome corretto ai comportamenti, prima ancora di dare un’etichetta alle

persone”.

Organizzazione e partecipazione istituzionale

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La disponibilità della sala è stata confermata dal Comune il 5 ottobre 2026. Sono in corso il

raccordo organizzativo con i relatori e le interlocuzioni con istituzioni, Forze dell’Ordine,

associazioni e realtà di volontariato. Eventuali patrocini e loghi saranno riportati nei materiali

soltanto dopo le rispettive autorizzazioni.

1522 NUMERO ANTIVIOLENZA E STALKING

Gratuito – attivo 24 ore su 24

La partecipazione delle istituzioni e dei servizi del territorio intende favorire una conoscenza

concreta degli strumenti di prevenzione, ascolto e tutela. L’eventuale presenza di rappresentanti

e la disponibilità a intervenire saranno concordate con i rispettivi enti, nel rispetto delle

competenze e degli impegni di servizio.