Comunicato stampa

Roma, 21 novembre 2026. La Regione Lazio accelera sulla transizione energetica e punta sulle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). La Giunta regionale ha approvato gli indirizzi generali per la concessione di agevolazioni finanziarie destinate a sostenere la nascita e lo sviluppo delle CER che ricadono, anche parzialmente, nelle aree di competenza del Consorzio Industriale del Lazio. La misura mette a disposizione una dotazione complessiva di 3,95 milioni di euro, distribuiti sulle annualità 2026-2028.

«Sono particolarmente soddisfatta di questa approvazione, perché compiamo un passo concreto e importante per rendere la transizione energetica una realtà sempre più accessibile nei nostri territori. Crediamo nelle Comunità Energetiche Rinnovabili come strumento capace di coniugare sostenibilità ambientale, risparmio economico e sviluppo. Ritengo per questo fondamentale la sinergia con il Consorzio Industriale, che rappresenta un punto di riferimento per le realtà economiche del Lazio. In questo modo diamo continuità alla nostra visione: una transizione energetica che produca benefici reali per le imprese, le comunità e i cittadini», dichiara l’assessore regionale allo Sport, Turismo e Ambiente, Elena Palazzo.

Il Consorzio Industriale del Lazio avrà il ruolo di soggetto attuatore dell’intervento e si occuperà di predisporre e gestire l’apposito avviso pubblico, curare l’istruttoria delle domande, concedere i contributi e seguire le attività di monitoraggio e rendicontazione.

La misura prevede il finanziamento degli studi di fattibilità tecnico-economica, delle spese per la costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili e degli investimenti per la realizzazione o il potenziamento degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e dei relativi sistemi di accumulo.

«Vogliamo rimuovere gli ostacoli che spesso frenano la nascita delle Comunità Energetiche, precisa L’Assessore Palazzo – sostenendo sia la fase iniziale di progettazione e costituzione sia quella degli investimenti. Il nostro obiettivo è favorire l’autoconsumo diffuso, ridurre le emissioni e i costi energetici per importanti realtà del tessuto economico regionale».

«Le Comunità Energetiche Rinnovabili rappresentano un’opportunità concreta per rafforzare la competitività del sistema produttivo, promuovendo al tempo stesso sostenibilità ambientale, innovazione e riduzione dei costi energetici – ha dichiarato il Commissario Straordinario del Consorzio Industriale del Lazio, prof. Raffaele Trequattrini –. Da tempo il Consorzio segnala la necessità di intervenire sul fronte dei costi energetici, uno dei fattori che maggiormente incidono sulla competitività delle imprese. L’approvazione di questa misura rappresenta un primo passo importante per dare risposte concrete alle esigenze del nostro sistema produttivo, favorendo investimenti nelle energie rinnovabili e nuove opportunità di risparmio. Il Consorzio è pronto a mettere a disposizione competenze e struttura per dare piena attuazione all’intervento, accompagnando imprese e territori nella realizzazione di nuovi modelli di produzione e condivisione dell’energia. La collaborazione con la Regione Lazio e con l’assessore Palazzo ci consente di tradurre questa visione in interventi concreti, capaci di generare valore per il tessuto economico e produttivo regionale».