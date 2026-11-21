Comunicato stampa

All’Istituto Romano di San Michele si è tenuta la 3ª Giornata regionale del Caregiver e dell’inclusione sociale, fortemente voluta dall’assessore ai servizi sociali, disabilità, terzo settore e servizi alla persona della Regione Lazio Massimiliano Maselli, che con la legge regionale numero 5 dell’11 aprile 2024 ha stabilito il riconoscimento giuridico del caregiver, facendolo entrare, con ruolo preminente, nelle reti delle politiche sociali.

È stata una giornata dedicata interamente alle persone fragili, ai caregiver e alle loro famiglie, con momenti di ascolto, confronto e condivisione, che si è aperta con i saluti istituzionali del presidente dell’ASP San Michele Giovanni Libanori, della consigliera di Roma Capitale Francesca Barbato, della garante per la tutela delle persone con disabilità del Lazio Anna Teresa Formisano, del vicepresidente della commissione affari sociali alla Camera dei Deputati Luciano Ciocchetti e del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

«Quando nel Lazio abbiamo lavorato alla legge regionale sui caregiver familiari, siamo partiti dal presupposto, non scontato, che chi si prende cura di un familiare ha una vita propria, una salute da proteggere, aspirazioni che meritano spazio. Abbiamo previsto un budget personale per il benessere e la formazione del caregiver. Penso a chi ha lasciato il lavoro per assistere un genitore e, dopo qualche anno, vorrebbe riprendere il filo della propria professione. Un pensiero particolare va ai ragazzi. A sedici o a vent’anni si può conoscere a memoria la terapia di un familiare e avere ancora bisogno di qualcuno che ci chieda com’è andata a scuola. Per questo la legge del Lazio dedica un’attenzione specifica ai giovani caregiver tra i 16 e i 28 anni e alla possibilità di proseguire gli studi. Vorrei che un ragazzo, quando parla del proprio futuro, si sentisse libero di dire che cosa desidera fare, con la certezza che ci sarà qualcuno ad aiutarlo a tenere insieme quel desiderio e l’amore per la sua famiglia. Come Regione Lazio siamo orgogliosi di aver fatto da apripista. Il 14 ottobre la Camera dei deputati ha approvato in prima lettura il disegno di legge nazionale per il riconoscimento e la tutela dei caregiver familiari, ora all’esame del Senato. È un passaggio che aspettavamo e che porta in Parlamento una richiesta alla quale il Lazio ha scelto di dare risposta già nel 2024. Il merito va, anzitutto, alle famiglie e alle associazioni che per anni hanno trovato, anche nelle giornate più difficili, la forza di far sentire la propria voce. Voglio ringraziare l’assessore Massimiliano Maselli e tutte le persone della sua Direzione, perché hanno saputo ascoltare le famiglie e le associazioni e portare le loro esperienze dentro la legge regionale dell’11 aprile 2024. A quel lavoro abbiamo destinato 17 milioni e mezzo di euro per il triennio 2024-2026» dichiara il presidente Rocca.

«Durante questa giornata abbiamo voluto concentrarci sulle famiglie, sui caregiver e sui giovani adulti con disabilità, dedicando loro una giornata di piena attenzione, con informazioni, orientamento e visite mediche gratuite. È stato allestito un villaggio con molti stand, dedicato interamente ai caregiver, alle persone con disabilità e alle famiglie. Hanno partecipato il mondo dell’associazionismo, della cooperazione, del Terzo Settore e del volontariato, a cominciare dalla Croce Rossa, raccontando quello che fanno ogni giorno» dichiara l’assessore Maselli.

Nel corso della giornata si sono susseguiti panel incentrati sulle tematiche dell’integrazione sociosanitaria, sul dopo di noi e sulla disabilità, oltre a premiazioni di buone pratiche e una performance teatrale interpretata da artisti con disabilità. Sono state anche effettuate visite mediche e screening gratuiti, grazie al supporto della Croce Rossa Italiana e delle ASL, per cittadini, caregiver e persone con disabilità.