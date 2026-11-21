Comunicato stampa

Istituzioni, imprese e operatori si confrontano su investimenti, valorizzazione del patrimonio e industria del cinema

Angelilli “Un Distretto Regionale Economia della Cultura per mettere a sistema progetti e attrarre investimenti”

Roma, 21 novembre 2026 – Si è aperta oggi a Palazzo Barberini la terza edizione del Festival Economia della Cultura, manifestazione della Regione Lazio che riunisce per due giorni i rappresentanti delle istituzioni, delle imprese e del mondo culturale, in un confronto sul ruolo della produzione culturale come leva di sviluppo economico e sociale.

La prima sessione, “Cultura e sviluppo economico”, ha visto la partecipazione del sottosegretario al Ministero della Cultura Giampiero Cannella; della vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli; dell’assessore alla Cultura della Regione Lazio Simona Renata Baldassarre; del direttore generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura Costantino D’Orazio, del Presidente del distretto Economia della Cultura Simone Bozzato, e del presidente di Lazio Innova Francesco Marcolini.

Al centro del confronto è il rapporto sempre più stretto tra produzione culturale e sviluppo dei territori: non soltanto conservazione e valorizzazione del patrimonio, ma creazione di impresa, nuove professionalità, innovazione tecnologica, attrazione di investimenti e capacità competitiva.

«I numeri confermano che investire nella cultura significa investire nella crescita del Lazio. Siamo la prima regione italiana per incidenza del sistema culturale e creativo sull’economia regionale, con il comparto che genera 17,7 miliardi di euro di valore aggiunto, pari all’8,1% del totale regionale, e conta oltre 215 mila occupati (dati rapporto Io Sono Cultura 2026 di Fondazione Symbola, Unioncamere, Centro Studi Tagliacarne e Deloitte). Una leadership che vogliamo consolidare con politiche concrete a sostegno di imprese, investimenti, innovazione e occupazione. La cultura è una componente strategica della nostra politica di sviluppo, capace di attrarre investimenti e generare ricadute sull’intero sistema economico. E’ importante investire nella Rigenerazione Urbana attraverso concorsi internazionali di Architettura, attraendo investimenti per rendere le aree periferiche nuove centralità di arte contemporanea», spiega la vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli.

«La cultura costituisce una risorsa strategica per lo sviluppo economico e sociale del Paese. La sfida è trasformare la straordinaria ricchezza del nostro patrimonio culturale in occasioni concrete di lavoro, innovazione e sviluppo, valorizzando le professionalità, sostenendo le imprese creative e rafforzando la collaborazione tra pubblico e privato», sottolinea Pietro Cannella, sottosegretario di Stato alla Cultura.

«La cultura è un fattore strategico di crescita economica e occupazionale. La Regione Lazio ha messo in campo importanti risorse per la valorizzazione del patrimonio, il recupero degli spazi culturali e il sostegno allo spettacolo dal vivo. Il Festival rappresenta un’occasione per rafforzare la collaborazione tra pubblico e privato e creare nuove opportunità di sviluppo per i territori», commenta l’assessore alla Cultura della Regione Lazio, Simona Renata Baldassarre.

La seconda sessione della mattina è stata dedicata a “Economia dell’industria del cinema e dell’audiovisivo”. Al confronto hanno preso parte l’amministratore delegato di Cinecittà Manuela Cacciamani; la presidente di APA – Associazione Produttori Audiovisivi Chiara Sbarigia; il presidente di ANICA – Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali Alessandro Usai e l’amministratore delegato della Fondazione Roma Lazio Film Commission Lorenza Lei.

Dal dibattito è emerso chiaramente come il Cinema sia uno dei principali settori industriali del Lazio su cui la Regione, attraverso la Fondazione Roma Lazio Film Commission sta puntando in modo concreto, attraverso avvisi pubblici per oltre 20 milioni annuali dedicati alla produzione ed alla promozione, sul rafforzamento dell’intera filiera dell’audiovisivo, sostenendo la competitività delle imprese, l’attrazione di nuove produzioni e la valorizzazione del territorio regionale.

«Investire nel cinema significa investire nell’identità e nel futuro di un territorio. La Regione lazio investe nel cinema attraverso avvisi pubblici oltre 30 milioni all’anno. Come Film Commission siamo impegnati a formare chi farà il cinema di domani, a far nascere storie che raccontano i territori, a portarle nel mondo e a fare in modo che ogni set lasci lavoro e valore dove si gira: questo è, per noi, lo sviluppo culturale», sottolinea l’amministratore delegato della Fondazione Roma Lazio Film Commission Lorenza Lei.

“Gestire i beni culturali: strategie e casi di successo” è il titolo della terza sessione che nel pomeriggio ha coinvolto Simone Quilici, direttore del Parco Archeologico del Colosseo; Thomas Clement Salomon, direttore delle Gallerie Nazionali Barberini e Corsini; Luana Toniolo, direttore del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia; Fabio Tagliaferri, presidente di Ales; ed Elisabetta Scungio, direttore regionale Musei del Lazio, in un confronto su esperienze e modelli di valorizzazione e gestione del patrimonio.

«Dal confronto è emersa la necessità di affiancare alla tutela del patrimonio modelli di gestione capaci di integrare programmazione culturale, sostenibilità economica, innovazione digitale, e un maggiore coinvolgimento delle Aziende Private. Per un pieno raggiungimento di questi obiettivi penso alla Creazione del Distretto Economia della Cultura, in grado di sintetizzare progetti e risorse pubbliche e private. Possiamo già metterci al lavoro», ha dichiarato al termine della giornata la vicepresidente della Regione Roberta Angelilli