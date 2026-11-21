Comunicato stampa
Lunedì 23 novembre 2026, ore 16.30 – Sala della Protomoteca, Campidoglio. Roma
Presentazione del primo Atlante di salute urbana di Roma, curato da Alessio D’Amato e pubblicato da FrancoAngeli, con la prefazione del sindaco Roberto Gualtieri e la postfazione di Walter Ricciardi.
Partecipa il sindaco Roberto Gualtieri. Modera Gaia Tortora. Intervengono Alessio D’Amato, Linda Laura Sabbadini, Leonardo Villani e Walter Ricciardi. Lectio magistralis di Sir Michael Marmot.
Il rapporto racconta come reddito, istruzione, lavoro e ambiente incidono sulla salute nei diversi territori di Roma.