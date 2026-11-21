Proseguono a Bracciano gli interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria rurale finanziati attraverso un bando Arsial, che ha consentito al Comune di ottenere un contributo di quasi 350 mila euro destinato alla sistemazione di numerose strade del territorio.

I lavori hanno preso il via in via delle Pietrische, una strada bianca completamente riqualificata nell’ambito del progetto. Gli interventi hanno già interessato anche via della Panzanata e via del Sasso, dove le opere sono state portate a termine.

«Il nostro è un Comune bellissimo, caratterizzato anche da ampie zone rurali lontane dal centro abitato», ha dichiarato il sindaco Marco Crocicchi. «I lavori sono stati completati in via della Panzanata e in via del Sasso, mentre sono già iniziati sulla strada poderale del Sambuco. A breve partiranno inoltre gli interventi in via Castel Giuliano-Sambuco, via degli Spallettoni, via della Lobbra, via dei Quadri e via dei Condotti».

L’amministrazione comunale sottolinea l’importanza di questi interventi per il miglioramento della viabilità nelle aree rurali, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e una migliore fruibilità delle infrastrutture da parte di residenti, operatori agricoli e utenti della rete stradale.

Riccardo Agresti