Dal profilo Facebook del comune di Oriolo
L’8 Dicembre 2026 torna a Oriolo Romano uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, immersi nella magia della nostra Faggeta UNESCO.
Come ogni anno, proponiamo l’escursione breve aperta a tutti:
* Ritrovo: ore 14.30 in Piazza Giorgio Santacroce
* Partenza: ore 15.00
* Percorso: 8 km
* Alle 17.15 partirà la suggestiva fiaccolata da Monte Raschio.
Ricordiamo che sono obbligatorie le scarpe da trekking.
Al ritorno in piazza, ci sarà la cena su prenotazione con polenta e cioccolata calda offerta dall’A.C.O.R.
Per le escursioni della mattina, fare riferimento alle associazioni organizzatrici.
Contributo di partecipazione: € 5,00
Per le prenotazioni, compilare il modulo online https://forms.gle/MzFBQh7UM1BrXz7K6
Per info scrivere a festadellinvernoorioloromano@gmail.com
In caso di maltempo l’evento sarà rinviato al 3 gennaio 2027 (previa comunicazione degli organizzatori).
Un ringraziamento a tutte le associazioni e realtà locali coinvolte nell’organizzazione. Vi aspettiamo!